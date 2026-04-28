Coepris asegura: el agua potable de Ciudad Victoria es segura

Tras rumores en redes, COEPRIS confirma que no hay contaminación fecal en la red. Aunque se detectaron niveles bajos de cloro en algunas zonas, ya se están corrigiendo.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) descartó la presencia de contaminación por bacterias fecales en el agua potable de Ciudad Victoria, luego de versiones difundidas en plataformas digitales sobre presuntos riesgos sanitarios en la red de distribución.

El titular de la comisión, el Dr. Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, informó que actualmente se realizan revisiones permanentes en más de 500 puntos de monitoreo en todo el estado para verificar la calidad del agua potable.

“En todo el estado tenemos más de 500 puntos de revisión del agua potable de la red en cada uno de los municipios”, afirmó.

Explicó que en algunas zonas se han detectado niveles bajos de cloro, por lo que ya se notificó a los organismos operadores correspondientes para corregir estas fallas; sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha detectado contaminación fecal.

“Hasta ahora, solo hemos tenido algunos casos en los que hay baja de cloro”, precisó.

El funcionario subrayó que las muestras recolectadas son enviadas al laboratorio estatal para su análisis y que, cuando se detecta alguna anomalía, se informa de inmediato a los responsables de la red hidráulica.

“Lo que hacemos es tomar esas muestras, enviarlas a laboratorios estatales y, en su caso, avisar a las Comapas”, explicó.

Rebolledo Urcádiz aseguró que el agua en la capital del estado mantiene condiciones adecuadas para el consumo humano, pese a las variaciones detectadas en la cloración en algunos sectores.

“La calidad del agua en Victoria es buena y sí es apta para consumo humano”, declaró.

La COEPRIS reiteró que mantiene vigilancia constante sobre la calidad del agua potable y llamó a la población a atender únicamente información oficial, a fin de evitar alarmas injustificadas derivadas de reportes no confirmados en redes sociales o medios digitales.