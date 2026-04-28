Comisión de Transporte en Cabildo no fue tomada en cuenta para reordenamiento de rutas

Los cambios impactaron los trayectos de las rutas Tancol, Aviación-Las Américas, Puertas Coloradas y Águila-Madero

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM,.- El reciente reordenamiento de rutas del transporte público hacia el nuevo Hospital del ISSSTE se realizó sin considerar a la comisión de transporte del cabildo, expresó su presidenta, Guillermina Arriaga Moreno.

Explicó que los cambios impactaron los trayectos de las rutas Tancol, Aviación-Las Américas, Puertas Coloradas y Águila-Madero, generando afectaciones entre habitantes de diversos sectores de la ciudad.

«Tuvimos la reunión de trabajo en la Comisión de Transporte; nos dijeron que se iba a hacer un reordenamiento de la ruta, pero no nos dijeron que iba a afectar otras colonias… A nosotros nada más nos informaron que ya estaba, y sobre todo porque nosotros tenemos el sentir de la gente»

La regidora señaló que ha sido a través de las redes sociales donde usuarios, principalmente adultos mayores y habitantes de más de cinco colonias, han manifestado su inconformidad por los cambios en los recorridos.

Consideró que una solución de fondo sería la creación de nuevas rutas; sin embargo, reconoció que los concesionarios enfrentan limitaciones económicas para adquirir más unidades.

«Debe de haber nuevas rutas, pero no hay… ¿Quién va a meter unidades nuevas si las que están no las pueden arreglar?»

Arriaga Moreno reconoció que la modificación sí benefició a estudiantes del Colegio de Bachilleres en Colinas de San Gerardo, quienes anteriormente debían caminar largas distancias para llegar al plantel.

Indicó que únicamente una persona de la colonia Obrera ha solicitado formalmente que se restablezca la ruta anterior, petición que ya fue planteada al delegado regional de Transporte Público, Francisco Gojón Medina.