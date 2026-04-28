Continúa creciendo confianza de empresarios por invertir en Altamira

El alcalde Armando Martínez inauguró el restaurante 'Sierra Madre' Cocina Huasteca

POR BENIGNO SOLÍS

EXPRESO-LA RAZÓN

ALTAMIRA, TAM,. La confianza del sector empresarial en Altamira continúa fortaleciéndose, reflejo del dinamismo económico y las condiciones favorables que ofrece el municipio para nuevas inversiones, destacó el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, durante la inauguración del restaurante “Sierra Madre” Cocina Huasteca.

El presidente municipal señaló que la apertura de este nuevo establecimiento representa no solo una apuesta por la gastronomía regional, sino también un ejemplo del espíritu emprendedor que impulsa el desarrollo local.

“Celebramos la inauguración del restaurante ‘Sierra Madre’ Cocina Huasteca en Altamira, un proyecto que refleja el esfuerzo, la visión y el compromiso de emprendedores que siguen apostando por el crecimiento de nuestro municipio”, indicó el alcalde.

Durante el evento, Martínez Manríquez reconoció el trabajo de Héctor Hugo Saldaña Arteaga y de Oscar Alfonso Zúñiga Cervantes, quienes —dijo— han logrado consolidar este proyecto mediante dedicación y constancia.

El edil reiteró que su administración mantiene el compromiso de seguir generando condiciones que incentiven la llegada de nuevas inversiones, lo que se traduce en beneficios directos para la población.

“En Altamira seguimos trabajando para crear las condiciones que permitan el desarrollo de más inversiones, más empleos y mayores oportunidades para todas y todos”, concluyó.