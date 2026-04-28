Crisis por retos virales pone en riesgo a estudiantes de todos los niveles: UPF

El presidente del Consejo Directivo de la organización, David Hernández Muñiz, alertó que este fenómeno ha escalado a niveles preocupantes, al incluir amenazas de tiroteos y conductas de alto riesgo

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Los retos virales difundidos en las redes sociales han encendido focos rojos en escuelas del sur de Tamaulipas, donde ya se habla de una crisis que involucra desde estudiantes de preescolar hasta secundaria, advirtió la Unión de Padres de Familia (UPF).

El presidente del Consejo Directivo de la organización, David Hernández Muñiz, alertó que este fenómeno ha escalado a niveles preocupantes, al incluir amenazas de tiroteos y conductas de alto riesgo replicadas a nivel nacional que requiere de la atención de las madres y los padres de familia.

«Es una crisis por falta de precaución de los padres de familia, estamos viviendo esto hoy en día, siempre se ha vivido, ahorita ya es el colmo de lo máximo que podemos tener, puede haber más. Es un alto grado de llamado de atención, semáforo en rojo, se deben tomar acciones al respecto… una crisis; antes habían retos por redes aislados, en este caso surgió en TikTok y tuvo réplicas en 12 estados del país, no puede pasar desapercibido»

El líder de la Unión de Padres de Familia en el sur de Tamaulipas indicó que las consecuencias pueden ser graves, al referir un caso reciente en Ciudad Victoria que encendió las alertas entre autoridades y sociedad.

«Niños de preescolar hasta secundaria difunden retos, una de las últimas etapas es que traten de privarse de la vida; en algunas partes del mundo sí se lograron. Este domingo pasado una niña de 13 años se colgó en su casa, está gravemente en un hospital de Ciudad Victoria»

Además del riesgo para los menores, Hernández Muñiz advirtió que este tipo de amenazas genera movilizaciones innecesarias de corporaciones de seguridad.

«Finalmente desperdician los recursos por situaciones que son falsas; es muy importante hablar con nuestros hijos, no tomar a la ligera este tipo de bromas»

Ante este panorama, la Unión de Padres de Familia insistió en reforzar el “Operativo Mochila” en los 950 planteles educativos de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, desde nivel preescolar, ya que actualmente sólo se aplica en una parte de las escuelas.

«950 escuelas en el sur de Tamaulipas… se debe de hacer en forma permanente, aleatoria y sorpresiva… de todas las escuelas un 40% eventualmente sí lo hacen, las demás no»

Recordó que los riesgos no son hipotéticos, ya que en años recientes se han detectado situaciones dentro de aulas, incluso en preescolar.

«El Operativo Mochila desde preescolar… se han dado casos de que en preescolar niños llevaban medicinas reales y las ponían dentro de su mochilita para jugar al doctor; en Tampico hace como tres años… como veía que la mamá tomaba medicina la echaba en el frasquito y la niña quería jugar al doctor con sus compañeritos, hasta que una maestra lo detectó; no pasó a mayores»

Hernández Muñiz hizo un llamado directo a madres y padres de familia a involucrarse activamente en la supervisión diaria de sus hijos, comenzando por la revisión de mochilas, como una medida básica de prevención.