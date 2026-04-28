Desahogan testimoniales en caso Karla Roses

Familiares, amigos y conocidos de Karla siguen exigiendo justicia y pena máxima para Xabiany, quien aparece como imputado

Benigno Solís

Expreso-La Razón

El martes inició la presentación de testimoniales, en el juicio oral que se realiza en el caso Karla Roses.

La audiencia se prolongará tres días, hasta el próximo jueves.

Se desarrolla en una sala de audiencia de los juzgados ubicados en la divisoria.

Familiares, amigos y conocidos de Karla siguen exigiendo justicia y pena máxima para Xabiany, quien aparece como imputado.

Marta de la Cruz, integrante de la Colectiva Feminista Mujer Manglar, dijo que siguen acompañando a la madre de Karla en este difícil proceso.

«Por fin se pudo aperturar la etapa de juicio oral, en esta etapa pues vienen las testimoniales, Elizabeth Roses es la primera llamada para dar su testimonio, a partir de ahora son tres días, la jueza determinó que fueran martes, miércoles y jueves, tres audiencias consecutivas para el desahogo de estas pruebas testimoniales», indicó.

«Es un gran avance porque se habían diferido ya, desde finales de enero estaba programada ya esta audiencia, es un gran avance que ya por fin se haya podido dar inicio con esta etapa del juicio», mencionó.

Reconoció que para las familiares de la víctima cada llamada a audiencia significa revivir todo lo que vieron en aquel momento que supieron del fallecimiento de Karla.