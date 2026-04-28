Detienen a otro objetivo prioritario

La captura de un presunto líder criminal en Reynosa provocó bloqueos, incendios y suspensión de clases en la frontera; autoridades reportan control de la situación

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

REYNOSA, TAMAULIPAS.- La detención de Alexander “B”, alias Metro 9” o “R9”, un objetivo prioritario de seguridad, provocó bloqueos, quema de llantas, balaceras, así como suspensión de clases en algunas escuelas de Matamoros y la zona Ribereña.

Esta es la segunda detención en una semana de objetivos prioritarios de seguridad en Reynosa.

La detención se llevó en un domicilio de la colonia Vicente Guerrero de Reynosa, donde las autoridades llevaron a cabo un cateo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y de la Secretaría de Seguridad Pública.

En el lugar se detuvo a Alexander “B” de 1.70 metros de estatura, de complexión robusta, cabello entrecano, barba de candado, con tatuaje en el brazo izquierdo, quien vestía jeans, playera azul marino, sandalias blancas, según la ficha de detención.

“Como resultado de esta acción, se logró el aseguramiento del inmueble, así como de un arma larga calibre 7.62×39 mm, tres cargadores, 111 cartuchos de diversos calibres, equipo táctico, cuatro vehículos, un teléfono celular y diversa documentación”, informó la Vocería de Seguridad Pública.

En semanas previas, en diversos puntos de Reynosa se detectaron mantas con amenazas dirigidas al sistema de emergencia, cuya autoría se atribuía el hoy detenido.

En respuesta a estas acciones, se registraron ocho bloqueos en distintos puntos de los municipios de Reynosa, Gustavo Díaz Ordaz y Miguel Alemán, donde los delincuentes utilizaron unidades y llantas que fueron incendiadas, además de arrojar ponchallantas.

Se alertó sobre el incendio provocado en un taller mecánico, ubicado en la colonia San Ricardo, dejando daños a varias patrullas de la Guardia Estatal que se encontraban en el lugar.

También se reportaron actos vandálicos en al menos 10 sitios de de videovigilancia, donde los delincuentes dispararon armas de fuego para dañar las cámaras y evitar ser vigilados por las autoridades.

“Las situaciones fueron atendidas de manera inmediata por autoridades federales y estatales, quienes, a través de un trabajo coordinado y permanente, implementaron acciones para restablecer la circulación, preservar el orden público y salvaguardar la integridad de la ciudadanía, sin que se registraran agresiones armadas”.

Se informó que el detenido, así como los objetos asegurados, serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Reynosa para las diligencias correspondientes.

El Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García señaló que algunas escuelas en Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa tienen reporte de suspensión de clases debido a esta situación de riesgo.

Las autoridades de seguridad informaron que tras los incidentes, la situación fue controlada, mientras se reforzaron los patrullajes en carreteras y municipios de la frontera, sin que se tengan más reportes de inseguridad.

“Las autoridades mantienen patrullajes permanentes en el territorio estatal, así como comunicación y coordinación constante con las entidades vecinas, a fin de garantizar la seguridad y movilidad de la población”.

Sobre esta situación, el Gobernador Américo Villarreal Anaya informó que tras estos hechos, la situación fue controlada y el municipio de Reynosa, donde se efectuó la detención del delincuente, se encontraba “plenamente operativa”.

“Son actividades y operativos que se hacen desde el nivel central con inteligencia, y nos piden a nosotros en algún momento dado, la cooperación correspondiente para mantener para mantener las mismas condiciones de estabilidad social”.

El mandatario estatal confirmó que no se tenían reportes de personas heridas o pérdidas de vida por estas acciones que se registraron durante la madrugada de este lunes.

Segunda detención de objetivos prioritarios

Apenas el pasado lunes 20 de abril, fue detenido Engelbert Chavira Ríos alias “El Zopi” o “Zopilote” en un domicilio en la colonia Aztlán de Reynosa, identificado como líder en esta ciudad.

La detención de Engelbert Chavira, también identifica como como “Snopy”, o “M-49” se realizó a las 09:35 de la noche en el domicilio marcado con el número 252 de la calle 22 entre la calle Fuente de Trevis y el bulevard Las Fuentes.

Engelbert Chavira, es hermano de Iris Alondra Chavira Ríos, Directora de Seguridad Pública y Tránsito municipal en Reynosa.

La Fiscalía General de la República (FGR), acusa a “El Zopi” de delitos de portación de armas prohibidas y delincuencia organizada.