Estudiantes del CBTis 271 denuncian recorte de ruta 8 en Ciudad Victoria

Alumnos del turno matutino del CBTis 271 aseguran que los microbuses ya no llegan hasta el plantel y los dejan a más de un kilómetro, obligándolos a caminar.

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Alumnos del CBTis 271 (turno matutino) denunciaron ante Expreso el mal servicio de la ruta 8 de Victoria, pues señalan que en los últimos días estos microbuses no los llevan hasta el plantel, sino que los bajan en el entronque de “El Cuerudo”, por lo que los estudiantes tienen que caminar más de un kilómetro hasta su destino.

La razón se debe a que la Universidad Politécnica no ha tenido actividad esta semana; por ello, los transportistas solo los dejan en el punto mencionado y se justifican diciendo que no cuentan con suficiente pasaje para llegar hasta ese complejo educativo.

Asimismo, exponen que la queja ya fue dirigida a la Subsecretaría de Transporte en Tamaulipas, sin que hasta el momento hayan recibido atención alguna.