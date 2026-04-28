Festejos del Día del Niño serán sin dulces ni comida chatarra

Los nuevos lineamientos aplican incluso en fechas conmemorativas dentro de los planteles, por lo que las convivencias escolares tendrán que ajustarse a opciones saludables

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las celebraciones por el Día del Niño en las escuelas de Tamaulipas deberán realizarse sin dulces, pastel, pizza ni comida chatarra, como parte de la estrategia de vida saludable promovida por la Secretaría de Educación, informó la subsecretaria de Educación Básica en el estado, Nora Hilda de los Reyes Vázquez.

La funcionaria explicó que los nuevos lineamientos aplican incluso en fechas conmemorativas dentro de los planteles, por lo que las convivencias escolares tendrán que ajustarse a opciones saludables y a dinámicas organizadas por docentes y directivos, dejando atrás los festejos tradicionales basados en golosinas y alimentos procesados.

“Estamos con la vida saludable a nivel nacional y dentro de la institución está prohibido hacerlo”, expresó la subsecretaria al referirse a la venta y distribución de productos considerados comida chatarra en las escuelas.

Detalló que aunque no se contemplan sanciones administrativas para quienes incumplan esta disposición, sí habrá llamados de atención verbales para reforzar la aplicación de la estrategia, la cual busca mejorar los hábitos alimenticios de niñas y niños desde las aulas.

Nora Hilda de los Reyes Vázquez aseguró que actualmente las cooperativas escolares y los desayunos escolares ya operan bajo lineamientos de alimentación saludable, sustituyendo productos altos en azúcar y grasa por opciones más nutritivas para los estudiantes.

Reconoció que al principio hubo resistencia por parte de algunos alumnos debido al cambio en la alimentación escolar, pero señaló que poco a poco los menores se han adaptado a esta nueva dinámica. “Sí hay resistencia, pero tenemos que empezar por algo”, afirmó, al destacar que en algunos planteles los estudiantes ya aceptan e incluso disfrutan los menús saludables.