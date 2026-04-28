Gerente de COMAPA Altamira supervisa funcionamiento de cárcamos

En el contenedor de bombeo de Santa Elena se efectuó la reparación de una línea de presión, mientras que en el de la Nuevo México se instaló una bomba sumergible

POR BENIGNO SOLÍS

EXPRESO-LA RAZÓN

ALTAMIRA, TAM.- El gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa, realizó un recorrido de supervisión en el cárcamo Santa Elena a efecto de verificar su óptimo funcionamiento en beneficio de los habitantes de ese sector.

Ahí constató su operación, el cual, al igual que los otros sistemas, fue objeto de acciones de rehabilitación integral durante la actual administración municipal que encabeza el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez.

Cabe señalar que en este contenedor de bombeo se llevaron a cabo trabajos de reparación de la línea de presión, con el objetivo de asegurar un servicio más eficiente y confiable para la comunidad.

En ese sentido, en el cárcamo del sector Nuevo México se efectuó además la instalación de una bomba sumergible, acción que permitirá fortalecer la eficiencia del servicio en esa colonia y zonas aledañas para evitar inundaciones en temporada de lluvias.

En Altamira hay más de cuarenta cárcamos ubicados en áreas estratégicas que fueron objeto de acciones de rehabilitación y mantenimiento gracias al apoyo del Gobierno Municipal, logrando con ello evitar más problemas de contaminación al impedir escurrimientos de aguas residuales al sistema lagunario.

El Dr. Gabriel Arcos Espinosa explicó que las supervisiones a esas instalaciones se hacen para revisar su funcionamiento y constatar las condiciones en que se encuentran, con la finalidad de mejorar su operatividad en beneficio de la población.