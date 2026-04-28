Hallan a hombre sin vida en construcción de Ciudad Madero

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos de Protección Civil de Madero llegaron al sitio; sin embargo, confirmaron que el sujeto ya no presentaba signos vitales

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este martes en el interior de un local en construcción en Ciudad Madero.

El hallazgo ocurrió en un inmueble situado en la calle Ignacio Altamirano, entre Francisco Sarabia y Pedro José Méndez de la colonia Ricardo Flores Magón, lugar que registró una movilización de las autoridades.

Una persona de la tercera edad, quien acudió al predio para realizar labores de limpieza debido al exceso de maleza, descubrió a la víctima colgada de un castillo de la estructura.

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos de Protección Civil de Madero llegaron al sitio; sin embargo, confirmaron que el sujeto ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Guardia Estatal, en su función de primeros respondientes, establecieron el acordonamiento necesario para preservar la escena a la espera de los peritos.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas arribó posteriormente para tomar conocimiento de los hechos y dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

Tras las diligencias iniciales, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley, la cual determinará la causa del fallecimiento.