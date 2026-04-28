Hallan sin vida a último minero en Santa Fe tras operativo de búsqueda

Estas tareas de localización han sido posibles al esfuerzo conjunto y estratégico de 389 elementos de diversas instituciones

Durante la madrugada de este lunes, el Comando Unificado que encabeza las labores de búsqueda en la mina Santa Fe, encabeza el Rosario, Sinaloa, localizó sin vida al minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz de 54 años.

Localizan sin vida a último minero en Santa Fe

De acuerdo a un comunicado, el hallazgo se realizó a las 3:15 horas (zona centro) y después de 33 días de labores ininterrumpidas. Se contabilizaron 783 horas de operaciones de búsqueda del trabajador originario de Zimapán, Hidalgo, iniciadas desde el accidente registrado en el yacimiento el pasado 25 de marzo.

Se ha dado aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para iniciar los protocolos de recuperación. En el sitio, los equipos especializados de búsqueda esperan a los peritos estatales para llevar a cabo el proceso, de acuerdo con los procedimientos técnico-jurídicos requeridos.

Estas tareas de localización han sido posibles al esfuerzo conjunto y estratégico de 389 elementos de diversas instituciones, entre las que destacan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del estado de Sinaloa.

Tras el hallazgo del último minero, el Gobierno de México y las autoridades locales mantienen el compromiso de brindar acompañamiento y apoyo a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz durante este proceso. Esta labor de atención directa y solidaria continúa siendo supervisada de manera personal por la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, finalizó el informe.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS