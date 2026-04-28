Javier Aguirre convoca a 20 jugadores de Liga MX para el Mundial 2026

Los seleccionados tendrán una semana de descanso y deberán reportar el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento

Este martes 28 de abril, Javier Aguirre dio a conocer la primera convocatoria de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, integrada por 20 futbolistas de la Liga MX.

Chivas es el club con mayor aporte, con cinco jugadores, lo que impactará directamente en la Liguilla del Clausura 2026 que inicia el 3 de mayo.

Los seleccionados tendrán una semana de descanso y deberán reportar el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, mientras los europeos se unirán más adelante.

La lista de convocados de Liga MX por Javier Aguirre

Javier Aguirre convocó en su mayoría a jugadores de las Chivas, que se quedarán sin sus principales jugadores en la Liguilla, pues fueron elegido para ir al Mundial 2026.

Porteros:

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos Laguna

Óscar García | León

Defensas

Eduardo Águila | San Luis

Israel Reyes | América

Jesús Gómez | Tijuana

Luis Rey | Puebla

Jesús Gallardo | Toluca

Denzell García | FC Juárez

Mediocampistas:

Erik Lira | Cruz Azul

Luis Romo | Chivas

Brian Gutiérrez | Chivas

Gilberto Mora | Tijuana

Iker Fimbres | Rayados

Jairo Torres | FC Juárez

Roberto Alvarado | Chivas

Delanteros

Kevin Castañeda |Tijuana

Guillermo Martínez | Pumas

Armando González | Chivas

Alexis Vega | Toluca

¿Cuántos futbolistas fueron convocados por Javier Aguirre?

En esta primera lista para el Mundial 2026, Javier Aguirre contempló a 20 futbolistas de la Liga MX.

Los jugadores que militan en Europa se irán incorporando hasta que terminen las competencias en dicho continente y los clubes vayan liberando a sus jugadores.

Chivas aporta 5 jugadores, como el equipo de la Liga MX con más futbolistas en la convocatoria del Tri.

Cabe señalar que 8 de los 20 convocados no irán al Mundial 2026, pero forman parte de cara al proyecto del siguiente proceso que dirigirá Rafael Márquez.

Oscar García | León

Luis Rey | Puebla

Eduardo Águila | San Luis

Jesús Gómez | Tijuana

Denzell García | FC Juárez

Iker Fimbres | Rayados

Jairo Torres | FC Juárez

Kevin Castañeda | Tijuana

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS