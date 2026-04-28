Javier Aguirre convoca a 20 jugadores de Liga MX para el Mundial 2026

Este martes 28 de abril, Javier Aguirre dio a conocer la primera convocatoria de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, integrada por 20 futbolistas de la Liga MX.
Chivas es el club con mayor aporte, con cinco jugadores, lo que impactará directamente en la Liguilla del Clausura 2026 que inicia el 3 de mayo.
Los seleccionados tendrán una semana de descanso y deberán reportar el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, mientras los europeos se unirán más adelante.
La lista de convocados de Liga MX por Javier Aguirre
Javier Aguirre convocó en su mayoría a jugadores de las Chivas, que se quedarán sin sus principales jugadores en la Liguilla, pues fueron elegido para ir al Mundial 2026.
Porteros:
Raúl Rangel | Chivas
Carlos Acevedo | Santos Laguna
Óscar García | León
Defensas
Eduardo Águila | San Luis
Israel Reyes | América
Jesús Gómez | Tijuana
Luis Rey | Puebla
Jesús Gallardo | Toluca
Denzell García | FC Juárez
Mediocampistas:
Erik Lira | Cruz Azul
Luis Romo | Chivas
Brian Gutiérrez | Chivas
Gilberto Mora | Tijuana
Iker Fimbres | Rayados
Jairo Torres | FC Juárez
Roberto Alvarado | Chivas
Delanteros
Kevin Castañeda |Tijuana
Guillermo Martínez | Pumas
Armando González | Chivas
Alexis Vega | Toluca
¿Cuántos futbolistas fueron convocados por Javier Aguirre?
En esta primera lista para el Mundial 2026, Javier Aguirre contempló a 20 futbolistas de la Liga MX.
Los jugadores que militan en Europa se irán incorporando hasta que terminen las competencias en dicho continente y los clubes vayan liberando a sus jugadores.
Chivas aporta 5 jugadores, como el equipo de la Liga MX con más futbolistas en la convocatoria del Tri.
Cabe señalar que 8 de los 20 convocados no irán al Mundial 2026, pero forman parte de cara al proyecto del siguiente proceso que dirigirá Rafael Márquez.
Oscar García | León
Luis Rey | Puebla
Eduardo Águila | San Luis
Jesús Gómez | Tijuana
Denzell García | FC Juárez
Iker Fimbres | Rayados
Jairo Torres | FC Juárez
Kevin Castañeda | Tijuana
CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS