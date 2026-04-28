“Modificación de rutas podría ser programa piloto”: comisión de movilidad

Pese a la coordinación institucional, faltó mayor comunicación hacia la ciudadanía para evitar confusión y molestias

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La reciente modificación en los recorridos de las rutas Tancol, Puertas Coloradas, Aviación-Las Américas y Águila-Madero podría tratarse de un programa piloto, señaló el presidente de la Comisión de Movilidad en el Cabildo de Tampico, Edgar Treviño Martínez.

El edil reconoció que los cambios han generado inconformidad entre usuarios de colonias de la zona norte; sin embargo, pidió esperar para evaluar los resultados antes de emitir una conclusión definitiva.

«No sé si esto es algo de prueba para ver cómo resulta, desconozco ese tema; vamos a ver cómo funciona este plan que hicieron. No sé si sea piloto o se vaya a quedar así, lo están tratando; no vamos a adelantarnos. Vamos a ver qué es lo que pide la ciudadanía y estar en comunicación con transporte público para no afectar a la ciudadanía que ya tiene su rol de dónde agarrar y bajarse del transporte público»

Treviño Martínez indicó que de acuerdo con información proporcionada por el director y subdirector operativo de Tránsito y Vialidad, Héctor Rodríguez Silva y Erik Sifuentes Hernández, el cambio en las rutas sí fue notificado a dicha corporación, aunque sin precisar una fecha para su implementación.

«Sí hubo una reunión con Transporte Público, les enseñaron una propuesta, intercambiaron ideas; no quedaron cuándo la iban a cambiar. Sí hubo comunicación con ellos; unos iban a estar alternando, otros normal y otras por el ISSSTE para beneficio de la ciudadanía»

El regidor consideró que pese a la coordinación institucional, faltó mayor comunicación hacia la ciudadanía para evitar confusión y molestias entre los usuarios del transporte público.