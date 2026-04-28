Proponen reforma de ley para proteger el salario de burócratas enfermos

El objetivo consiste en ampliar el periodo de licencias con goce de sueldo para empleados con padecimientos de larga evolución

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- El sindicato de trabajadores estatales, presentó ante el Congreso de Tamaulipas una propuesta de reforma al Artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

El objetivo consiste en ampliar el periodo de licencias con goce de sueldo para empleados con padecimientos de larga evolución, quienes actualmente pierden sus ingresos por la rigidez de la norma vigente.

El secretario general del SUTSPET en el Hospital Civil de Ciudad Madero, Manuel Alejandro Reyes López, explicó que la ley actual solo considera patologías de menor riesgo y plazos insuficientes.

Bajo el esquema actual, el tiempo de cobertura depende de la antigüedad: desde apenas 15 días para quienes tienen menos de un año, hasta un máximo de 60 días con sueldo completo para empleados con más de una década de servicio.

“Lo que estamos pidiendo es que se incluyan patologías o padecimientos de larga evolución. Padecimientos traumatológicos, como las fracturas, problemas de la columna, como hernias de disco, el cáncer, pacientes que tienen cáncer de mama”.

La preocupación del sector salud radica en que, una vez agotados los días de ley, el personal queda desprotegido económicamente mientras enfrenta crisis de salud graves.

Esta situación afecta la capacidad de los trabajadores para cubrir necesidades básicas de sus hogares.

“No es suficiente la cantidad de tiempo que nos da la ley y que a final de cuentas, el trabajador queda, además con un problema de salud, pues restringido salarialmente y obviamente también lo que es proveer para sus familias las necesidades básicas”, afirmó Reyes López.

La propuesta enviada al Poder Legislativo local plantea un modelo similar al que aplican instituciones como el Seguro Social o PEMEX.

En dichos organismos, los empleados con enfermedades crónico-degenerativas o accidentes fuera del trabajo pueden conservar su salario íntegro hasta por un año.

“Nuestra petición es que se homologue con la prestación que se da, por ejemplo en el Seguro Social, y en PEMEX, en donde los trabajadores que tienen estas patologías pueden llegar hasta un año con el goce íntegro de su sueldo, obviamente previo dictamen médico en donde se valore”.

Actualmente, en el Hospital Civil de Ciudad Madero ya existen casos críticos de cáncer y fracturas de cadera donde los empleados agotaron sus días de permiso.

El sindicato confía en que los diputados locales sigan el ejemplo de entidades como Nuevo León, donde ya se realizó una modificación legal en favor de la base trabajadora.