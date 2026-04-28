Refuerza COMAPA SUR reposición de pavimentos en vialidades clave de Tampico

COMAPA SUR mantiene el compromiso de reponer pavimentos en todos los puntos donde se interviene, asegurando una atención integral en cada sector de la ciudad

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

Como parte del programa permanente de reposición de pavimentos, COMAPA SUR continúa llevando a cabo acciones para restituir las superficies de rodamiento en aquellas vialidades donde previamente se realizaron trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria.

En esta jornada, los esfuerzos se concentran en calles de gran importancia para la movilidad urbana. Tal es el caso de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en el tramo comprendido entre Aquiles Serdán y Nicolás Bravo, en la colonia Nuevo Progreso, al norte de Tampico, considerada una vialidad clave para la circulación en este sector.

De igual forma, se trabaja en la avenida de los Leones, entre Rosalío Bustamante y Diagonal Norte-Sur, en la colonia Colinas de Universidad, otra arteria de relevancia que registra un flujo constante de vehículos.

Estas acciones permiten mejorar las condiciones de tránsito, brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, así como elevar la calidad de vida de los habitantes beneficiados.

COMAPA SUR mantiene el compromiso de reponer pavimentos en todos los puntos donde se interviene, asegurando una atención integral en cada sector de la ciudad.

Asimismo, estos trabajos se desarrollan de manera coordinada con el Ayuntamiento de Tampico, sumando esfuerzos para fortalecer la infraestructura urbana y ofrecer mejores resultados a la ciudadanía.