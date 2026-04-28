Regresa el MoviMon a colonias de Tampico; promete atención directa y gestión ciudadana

La iniciativa que en años anteriores benefició a cientos de familias, vuelve a operar como una oficina móvil que busca atender de primera mano las necesidades de la población

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El programa MoviMon retomó su recorrido por las colonias de Tampico con el objetivo de acercar servicios, atención médica y gestión directa a la ciudadanía, informó el regidor Edmundo Marón.

La iniciativa que en años anteriores benefició a cientos de familias, vuelve a operar como una oficina móvil que busca atender de primera mano las necesidades de la población.

«En esta ocasión lo estaremos haciendo de nuevo, visitando tu colonia, tu calle, pero sobre todo atendiendo tus necesidades, estando cerca de ustedes y resolviendo las peticiones que nos hagan»

El MoviMon permitirá recibir documentación para diversos trámites ante dependencias municipales, además de ofrecer servicios básicos y orientación, con el propósito de facilitar el acceso de la población a apoyos y soluciones.

Marón dijo que esta estrategia responde a la necesidad de mantener cercanía con la ciudadanía y dar seguimiento puntual a sus inquietudes.

«Existen servidores públicos que no hacen absolutamente nada por la gente, están pasivos. Nosotros queremos acercarnos a la población»

El regidor invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta al recorrido del MoviMon, que continuará visitando distintas colonias del municipio en los próximos días.