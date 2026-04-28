Trancazo en el 21 Carrera deja $100 mil en daños

Una omisión de alto provocó el fuerte choque, la responsabilidad del impacto será deslindada en los próximos días

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Cuatro personas lesionadas, una de ellas menor de edad, y daños materiales que rebasan la cifra de los 100 mil pesos, es el saldo que dejó un aparatoso choque registrado en el cruce del 21 y Carrera, donde participaron dos vehículos de la misma marca.

Minutos antes de las 13:00 horas, elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas llegaron a esta intersección para atender a una menor y tres mujeres. Tras realizar los trabajos de valoración, los socorristas determinaron que solo una fémina de la tercera edad necesitaba ser trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Por su parte, los elementos de la Dirección de Tránsito informaron que las unidades involucradas en el encontronazo son un vehículo Nissan Sentra y un March en color gris. Este último era guiado de sur a norte sobre el 21 y al llegar a la calle Carrera fue chocado en el lado izquierdo por la otra unidad que avanzaba con rumbo al oriente.

Las autoridades no indicaron quién de los dos conductores ignoró la luz roja, pues será hasta la elaboración de un peritaje oficial que se determine una responsabilidad. Mientras esta investigación se realiza, ambas unidades quedarán en los patios de un corralón, siendo remolcadas por una grúa particular.