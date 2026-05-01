Claudia Sheinbaum sorprende a alumnos de primaria al hacer el gesto “6-7” que ya es viral en redes sociales

Este hecho ocurrió durante la entrega de Becas para Uniformes y Útiles "Beca Rita Cetina", en el Edomex

En el marco del Día del Niño y de la Niña, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó a las y los alumnos de una escuela primaria en el Estado de México.

Se trata de la institución Licenciado Isidro Fabela ubicada en Nezahualcóyotl, en donde la mandataria federal se conectó con las infancias al hacer el gesto viral conocido como «6-7» o «six seven».

En la grabación de tan solo unos segundos se observa el momento en que la Presidenta sube y baja ambas manos, en repetidas ocasiones, mientras la multitud de niños y niñas gritan al unísono «six seven».

Este hecho ocurrió durante la entrega de Becas para Uniformes y Útiles «Beca Rita Cetina», este jueves 30 de abril. Estuvo acompañada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Con información de El Heraldo de México