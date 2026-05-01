México gana plata en la Supercopa Mundial de Clavados con Osmar Olvera y Juan Celaya

Los tricolores quedaron detrás de la dupla china conformada por Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng, que acumularon un total de 460.68 unidades.

México obtuvo su primera medalla en la Super Copa Mundial de Clavados en China, luego de que la dupla de Osmar Olvera y Juan Celaya se llevaron la presea de plata en trampolín 3 metros sincronizados.

En esta primera competencia para la delegación mexicana, los medallistas olímpicos se quedaron en el segundo lugar con un puntaje total de 420.57 unidades. Los tricolores quedaron detrás de la dupla china conformada por Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng, que acumularon un total de 460.68 unidades.

El podio fue completado por los británicos Anthony Harding y Jack Laugher, que terminaron con una puntuación de 406.20 puntos.

Cabe mencionar que Olvera y Celaya son los actuales subcampeones olímpicos y del mundo por lo que se encontraban entre los favoritos en trampolín de 3 metros sincronizado y compiten también en individual, donde Olvera aspira a todo.

Celaya cuenta ya con seis medallas en Copa del Mundo de clavados y un total de 19 preseas totales, incluyendo la plata olímpica.

Mientras que Osmar suma 23 preseas, incluyendo dos medallas olímpicas en París 2024. Sus siguientes competencias serán este viernes, en individual en la plataforma de tres metros.

¡Qué orgullo! 🇲🇽 Osmar Olvera y Juan Celaya recibiendo la medalla de plata en la Súper Final de Copa del Mundo 🤩🥈 ¡Muchas felicidades! 👏🏻 pic.twitter.com/tgyfUw7qxz — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) May 1, 2026

Con información de El Heraldo de México