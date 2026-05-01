Rayadas vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver la vuelta de cuartos de final

MÉXICO.- Rayadas vs Cruz Azul juegan la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil. El partido es el sábado 2 de mayo de 2026 y será transmitido por ViX y Youtube a las 18:15 horas.
- Partido: Rayadas vs Cruz Azul
- Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Horario: 18:15, tiempo del centro de México
- Sede: EstadioBBVA
- Transmisión: ViX y YouTube.
Rayadas vs Cruz Azul: Día para ver los cuartos de final de Liga MX Femenil
Rayadas vs Cruz Azul es el sábado 2 de mayo de 2026 en los cuartos de final de la Liga MX Femenil.
Rayadas vs Cruz Azul: Hora para ver los cuartos de final de Liga MX Femenil
El Rayadas vs Cruz Azul se jugará a las 18:15 horas, tiempo del centro de México.
Rayadas vs Cruz Azul: Canal para ver los cuartos de final de Liga MX Femenil
El Rayadas vs Cruz Azul será transmitido por las plataformas de ViX y Youtube.
- Partido: Rayadas vs Cruz Azul
- Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Horario: 18:15, tiempo del centro de México
- Sede: EstadioBBVA
- Transmisión: ViX y YouTube.
¿Cómo quedaron Rayadas y Cruz Azul en la ida de los cuartos de la Liga MX Femenil?
Cruz Azul 1-1 Rayadas fue el resultado de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.
- Rayadasl necesita mantener al menos el empate global para avanzar a las semifinales de la Liga MX Femenil.
- Cruz Azul necesita ganar por cualquier marcador el partido de vuelta de los cuartos de final, para avanzar a la siguiente ronda.
CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS