Rayadas vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver la vuelta de cuartos de final

Rayadas vs Cruz Azul en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil este 2 de mayo a las 18:15 horas, por ViX y YouTube.

MÉXICO.- Rayadas vs Cruz Azul juegan la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil. El partido es el sábado 2 de mayo de 2026 y será transmitido por ViX y Youtube a las 18:15 horas.

Partido: Rayadas vs Cruz Azul

Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Horario: 18:15, tiempo del centro de México

Sede: EstadioBBVA

Transmisión: ViX y YouTube.

Rayadas vs Cruz Azul: Día para ver los cuartos de final de Liga MX Femenil

Rayadas vs Cruz Azul es el sábado 2 de mayo de 2026 en los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs Cruz Azul: Hora para ver los cuartos de final de Liga MX Femenil

El Rayadas vs Cruz Azul se jugará a las 18:15 horas, tiempo del centro de México.

Rayadas vs Cruz Azul: Canal para ver los cuartos de final de Liga MX Femenil

El Rayadas vs Cruz Azul será transmitido por las plataformas de ViX y Youtube.

Partido: Rayadas vs Cruz Azul

Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Horario: 18:15, tiempo del centro de México

Sede: EstadioBBVA

Transmisión: ViX y YouTube.

Rayadas recibe a Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX Femenil (mexsport / Christian Torres Chavez)

¿Cómo quedaron Rayadas y Cruz Azul en la ida de los cuartos de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul 1-1 Rayadas fue el resultado de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Rayadasl necesita mantener al menos el empate global para avanzar a las semifinales de la Liga MX Femenil.

Cruz Azul necesita ganar por cualquier marcador el partido de vuelta de los cuartos de final, para avanzar a la siguiente ronda.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS