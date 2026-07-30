Vinculan a proceso a Jorge Luis «P» y Estrellita «M»

La resolución fue emitida por el juez de control, después de que el representante social de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres presentó datos de prueba.

Por Benigno Solís

La Razón

Por su probable participación en el delito de feminicidio, fueron vinculados a proceso Estrellita «M» y Jorge Luis «P».

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas precisó que el agente del Ministerio Público obtuvo vinculación a proceso en contra de ambos, durante la audiencia celebrada en el Centro Integral de Justicia.

La resolución fue emitida por el juez de control, después de que el representante social de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres presentó datos de prueba que establecen la probable participación de los imputados en el citado delito, por hechos registrados el pasado 16 de julio en un inmueble ubicado en ciudad Madero.