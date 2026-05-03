Advierte regidor reducir presión de agua y no cortar suministro por adeudos de usuarios

Cuitláhuac Ortega Maldonado señaló que aun cuando exista adeudo de pago, la normatividad no permite la suspensión total del suministro, sino únicamente la reducción en la presión como una medida administrativa

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Hasta siete solicitudes ciudadanas por la suspensión del servicio de agua potable a causa de la falta de pago han sido atendidas en lo que va del año por el regidor del cabildo de Tampico, Cuitláhuac Ortega Maldonado, quien advirtió que esta práctica no está contemplada en la Ley.

El edil recordó que durante la pasada administración se detectaron usuarios con adeudos hasta de 15 años, situación que evidenció presuntas irregularidades en el manejo del servicio.

“Gente que se les ha cortado el agua. Ese es un derecho que ellos tienen y que en ninguna parte de la Ley establece que se le tenga que cortar el agua… el año pasado 5, 7 casos a lo mucho, normalmente cuando deben mucho: madres que viven solas, adultos mayores…o no pago porque algún padrino político me ayudó y no pagué… se prestaban a darle 100 pesitos a la persona que iba a checar y no pasaba nada, pero la deuda iba creciendo”

Ortega Maldonado señaló que aun cuando exista adeudo de pago, la normatividad no permite la suspensión total del suministro, sino únicamente la reducción en la presión como una medida administrativa.

“Aunque tenga adeudo la Ley no permite… a lo mejor no tiene cómo regular, lo que marca la Ley si alguien debe y no está pagado se le tiene que bajar… la presión para que tenga muy poca”

Indicó que personas usuarias afectadas han acudido tanto a la Sala de Regidores como a la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instancias que han intervenido para el restablecimiento del servicio.

Para concluir, dijo que incluso usuarios al corriente han recibido notificaciones de corte por adeudos mínimos, lo que calificó como una medida de presión para obligar al pago puntual del agua.