Arde vivienda y muere familia entera en Matamoros

Elementos del cuerpo de bomberos y servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar tras recibir el reporte del incendio

Staff

Expreso-La Razón

MATAMOROS.- Una tragedia sacudió a la ciudad de Matamoros durante las primeras horas de este domingo, luego de que un incendio consumiera una vivienda ubicada en el fraccionamiento Praderas 1, dejando un saldo fatal de cinco personas sin vida. De acuerdo con los primeros reportes de autoridades y cuerpos de emergencia, el siniestro se registró alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando la mayoría de los ocupantes del domicilio se encontraban descansando.

Elementos del cuerpo de bomberos y servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar tras recibir el reporte del incendio. A su llegada, encontraron la vivienda envuelta en llamas, por lo que procedieron a realizar labores intensivas para sofocar el fuego y evitar que se propagara a casas contiguas. Una vez controlada la situación, ingresaron al inmueble, donde localizaron a cinco personas sin signos vitales.

De manera preliminar, se informó que las víctimas habrían fallecido a causa de la inhalación de humo, lo que les impidió ponerse a salvo. Versiones iniciales sugieren que el incendio pudo haberse originado en la planta baja del domicilio, aunque no se ha determinado con certeza el punto exacto ni las causas que lo provocaron. Asimismo, trascendió la posibilidad de una explosión previa, sin embargo, este dato no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades correspondientes.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación, quienes ya iniciaron las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Personal de la fiscalía estatal se encargó del levantamiento de los cuerpos y su traslado al servicio médico forense, donde se realizarán los estudios correspondientes para confirmar las causas de muerte.

Vecinos del sector señalaron que el incendio se propagó rápidamente, lo que dificultó cualquier intento de rescate. Algunos mencionaron haber escuchado ruidos fuertes antes de percatarse del fuego, lo que ha generado diversas hipótesis en torno al origen del siniestro. No obstante, las autoridades han llamado a la población a evitar especulaciones y esperar los resultados oficiales de la investigación.

Este lamentable hecho ha generado consternación entre la comunidad, que se ha solidarizado con los familiares de las víctimas. A través de redes sociales, ciudadanos han expresado sus condolencias y han pedido mayor conciencia sobre medidas de prevención de incendios en el hogar.

Las autoridades reiteraron la importancia de contar con instalaciones eléctricas en buen estado, así como evitar el uso inadecuado de aparatos que puedan representar un riesgo, especialmente durante la noche. También recomendaron la instalación de detectores de humo, los cuales pueden ser clave para alertar a tiempo en caso de un incendio.

Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación, y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles que permitan esclarecer las causas de esta tragedia que enluta a una familia y conmociona a toda una ciudad.