Ariadna Montiel asume la dirigencia nacional de Morena

El acto protocolario se realizó ante el Consejo Nacional del partido, donde se destacó la necesidad de fortalecer la unidad interna, dar continuidad al proyecto de la llamada Cuarta Transformación

POR STAFF

EXPRESO–LA RAZÓN

Ariadna Montiel Reyes rindió protesta como nueva presidenta nacional de Morena, en relevo de Luisa María Alcalde Luján, en un movimiento que reconfigura la conducción interna del partido en un momento clave de consolidación política rumbo a los próximos procesos electorales.

El acto protocolario se realizó ante el Consejo Nacional del partido, donde se destacó la necesidad de fortalecer la unidad interna, dar continuidad al proyecto de la llamada Cuarta Transformación y mantener la cohesión entre las distintas corrientes que integran el movimiento.

En su primer mensaje como dirigente nacional, Montiel subrayó que su gestión estará enfocada en reforzar la organización territorial, consolidar la estructura partidista en los estados y garantizar que Morena mantenga su cercanía con las bases sociales, eje central del crecimiento político del partido en los últimos años.

La nueva líder partidista llega con una trayectoria cercana al movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y con experiencia en la operación de programas sociales, lo que le ha permitido construir una red política con fuerte presencia en territorio.

Por su parte, Alcalde Luján concluye su etapa al frente del partido tras un periodo marcado por la transición gubernamental y la reorganización interna de Morena, en el que se sentaron bases para el relevo de liderazgos y la continuidad del proyecto político en el poder.

Analistas políticos consideran que el arribo de Montiel a la dirigencia nacional apunta a una etapa de mayor control territorial y operación política directa, en un contexto donde Morena buscará mantener su hegemonía electoral y enfrentar los retos de unidad interna, particularmente en entidades con alta competencia política.

El relevo se da en un momento en que el partido en el gobierno enfrenta presiones tanto externas como internas, por lo que la conducción de Montiel será clave para mantener la estabilidad política del movimiento y su capacidad de movilización en el país.