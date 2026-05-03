Así puedes alejar a las ratas de tu casa sin usar veneno

Las ratas suelen ingresar a viviendas a través de desagües, grietas o pequeñas aberturas en puertas y ventanas. Buscan principalmente restos de comida y refugio en lugares oscuros y húmedos. Su capacidad de adaptación y reproducción rápida las convierte en una plaga difícil de controlar si no se actúa a tiempo.

Además, su actividad nocturna y su tamaño reducido facilitan que pasen desapercibidas durante largos períodos. Esto incrementa el riesgo de contaminación en cocinas y baños, especialmente en hogares con niños o personas mayores.

El método sin veneno que aplican las cocinas profesionales

El truco no consiste en un producto específico, sino en una serie de hábitos que, aplicados de forma constante, reducen drásticamente la presencia de ratas en pocos días.

Limpieza. Foto: iStock

Entre las principales medidas se destacan:

Limpieza profunda y frecuente: eliminar restos de comida, grasa y basura evita que las ratas encuentren alimento.

Sellado de accesos: cerrar grietas, reparar paredes y asegurar puertas y ventanas impide su ingreso.

Control de residuos: mantener la basura en recipientes cerrados reduce los focos de atracción.

Orden en espacios críticos: evitar acumulación de objetos donde puedan refugiarse.

Este enfoque apunta a cortar el ciclo de supervivencia de la plaga, en lugar de eliminar individuos de forma aislada.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO