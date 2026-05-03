Así puedes alejar a las ratas de tu casa sin usar veneno

MÉXICO.- La presencia de ratas en el hogar representa un riesgo sanitario significativo. Estos roedores no solo contaminan alimentos, sino que también transportan bacterias y virus capaces de provocar enfermedades graves. Frente a este problema, muchas personas recurren a venenos o trampas, aunque existe un método más simple, económico y efectivo basado en prácticas utilizadas en cocinas profesionales de alto nivel.
En espacios como hoteles cinco estrellas, donde la higiene es prioritaria, el control de plagas no depende únicamente de productos químicos. El enfoque está puesto en la prevención, mediante hábitos que eliminan las condiciones necesarias para que estos animales sobrevivan y se reproduzcan.
Por qué las ratas aparecen en el hogar
Las ratas suelen ingresar a viviendas a través de desagües, grietas o pequeñas aberturas en puertas y ventanas. Buscan principalmente restos de comida y refugio en lugares oscuros y húmedos. Su capacidad de adaptación y reproducción rápida las convierte en una plaga difícil de controlar si no se actúa a tiempo.
Además, su actividad nocturna y su tamaño reducido facilitan que pasen desapercibidas durante largos períodos. Esto incrementa el riesgo de contaminación en cocinas y baños, especialmente en hogares con niños o personas mayores.
El método sin veneno que aplican las cocinas profesionales
El truco no consiste en un producto específico, sino en una serie de hábitos que, aplicados de forma constante, reducen drásticamente la presencia de ratas en pocos días.
Entre las principales medidas se destacan:
- Limpieza profunda y frecuente: eliminar restos de comida, grasa y basura evita que las ratas encuentren alimento.
- Sellado de accesos: cerrar grietas, reparar paredes y asegurar puertas y ventanas impide su ingreso.
- Control de residuos: mantener la basura en recipientes cerrados reduce los focos de atracción.
- Orden en espacios críticos: evitar acumulación de objetos donde puedan refugiarse.
Este enfoque apunta a cortar el ciclo de supervivencia de la plaga, en lugar de eliminar individuos de forma aislada.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO