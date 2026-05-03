Autoridades descartan crisis por retos virales en escuelas de Tampico

Es fundamental reforzar la supervisión desde el hogar, especialmente en el uso de dispositivos móviles por parte de menores

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Aunque la Unión de Padres de Familia del sur de Tamaulipas advirtió que los retos virales relacionados con amenazas de tiroteo representan una crisis para el sector educativo, el regidor Vladimir Castellanos García descartó esta situación en Tampico.

«No le daría el mote de crisis, sí es importante estar atentos y que por parte de la autoridad trabajar en conjunto con toda la comunidad educativa, con todos los directivos de las diferentes escuelas para atender este tipo de acciones por parte de nuestros jóvenes… no le daría un mote de crisis… lo importante es que se ha atendido y ha sido corresponsable en ese buen trabajo los tres órdenes de gobierno en Tampico»

El edil indicó que es fundamental reforzar la supervisión desde el hogar, especialmente en el uso de dispositivos móviles por parte de menores, ante la exposición a contenidos virales de carácter violento.

«Viene la problemática que en la casa les permiten el acceso ilimitado a diferentes tipos de contenidos… el joven mexicano y en especial, el tampiqueño son jóvenes buenos. No estamos tan contaminados como en otros países»

Asimismo, aseguró que en el municipio no se han registrado reportes de amenazas de tiroteo y afirmó que el operativo Mochila continúa aplicándose en los planteles educativos, con la participación de padres de familia.

«Los operativos Mochila se hacen de manera aleatoria… para que se dé un operativo Mochila debe de ser un acuerdo entre la sociedad de padres de familia… en muchas escuelas sí se siguen realizando revisiones aleatorias, algún arma u objeto que pudiera poner en riesgo. En muchas escuelas está restringido el uso de los celulares»

Castellanos García dijo que durante su gestión en el Centro Regional de Desarrollo Educativo, se reforzaron acciones de prevención mediante pláticas impartidas por autoridades de seguridad dirigidas a estudiantes de nivel básico.