Ciclista colombiano continúa su ruta por Tamaulipas resguardado por la Guardia Estatal

Desde la Estación Segura González Villarreal, en el municipio de San Fernando, emprendió nuevamente la ruta sobre la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros, acompañado por elementos de la Guardia Estatal

Staff

San Fernando, Tamaulipas.– Con la mirada puesta en un sueño que se mide en kilómetros y resistencia, el ciclista colombiano Walter Jaminton Avendaño Díaz retomó su travesía por tierras tamaulipecas, pedaleando no solo contra el viento, sino también contra el cansancio.

Desde la Estación Segura González Villarreal, en el municipio de San Fernando, emprendió nuevamente la ruta sobre la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros, acompañado por elementos de la Guardia Estatal, quienes velan por su seguridad en este tramo de su viaje.

Su destino es tan ambicioso como inspirador: llegar hasta Nueva York únicamente a bordo de su bicicleta. Cada pedaleo lo acerca a esa meta, mientras deja atrás kilómetros de historia, esfuerzo y determinación. La Guardia Estatal lo escolta hasta su salida por Matamoros, en un gesto que busca brindar certeza en una ruta donde cada día cuenta.

Con este acompañamiento, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reafirma su compromiso de proteger a quienes recorren sus carreteras, recordando que, detrás de cada viajero, hay una historia que merece llegar a su destino.