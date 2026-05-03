El precio del pacto

EN PÚBLICO/NORA MARIANELA GARCÍA RODRÍGUEZ

El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios más. Los cargos: presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, tráfico de fentanilo y conspiración criminal con alcance hacia territorio estadounidense.

En menos de 72 horas, S&P Global colocó la deuda estatal, 7 mil 182 millones de pesos, en revisión especial con implicaciones negativas. La Marina cercó el Palacio de Gobierno en Culiacán y el Congreso local sesionó de urgencia, pasadas las diez de la noche, para aprobar licencias simultáneas del gobernador y el alcalde de la capital. No es una crisis: es el momento en que un estado quedá expuesto. Seis días antes de que se conocieran las acusaciones, el embajador Ronald Johnson estuvo en Topolobampo junto al propio Rocha Moya, en la primera piedra de un complejo energético con inversión de 3 mil millones de dólares.

Ante empresarios y autoridades, Johnson pronunció una frase que entonces pareció protocolo y ahora suena a aviso: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción. No fue retórica, sino la lectura en voz alta del expediente que ya circulaba en Nueva York. El caso arranca en 2021, cuando el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el expediente, habría aportado recursos y respaldo a la campaña que llevó a Rocha Moya al poder.

Lo que los fiscales describen no es una transacción aislada sino un mecanismo sostenido: protección institucional a cambio de financiamiento, operadores del crimen incorporados al aparato estatal. Una red que facilitó el flujo de drogas hacia Estados Unidos durante años; el expediente también señala al senador Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, quienes pidieron licencia en el mismo fin de semana.

La respuesta federal siguió el guion conocido: la Cancillería turnó las solicitudes a la FGR y la FGR declaró que no había evidencia suficiente para proceder. Sheinbaum planteó el principio correcto, que cualquier extradición requiere pruebas contundentes y proceso legal, pero el efecto práctico fue leer el caso como un problema de forma antes que de fondo. Morena cerró filas en 2024 cuando aparecieron las primeras señales y volvió a hacerlo en 2026; la senadora Guadalupe Chavira rompió la línea del partido y exigió renuncia, no licencia, aunque fue la excepción, no la norma. La diferencia entre una y otra no es semántica: quien solicita licencia conserva el fuero, el blindaje que impide el proceso penal sin desafuero previo del Congreso. Rocha Moya se separó del cargo pero no de la protección que ese cargo otorga, con lo que administra el tiempo sin entregar la posición y mantiene el escudo mientras se define el siguiente movimiento.

Las consecuencias económicas comenzaron antes de que se resuelva cualquier proceso; S&P advirtió que los bancos podrían cerrar el crédito para Sinaloa, con una deuda estatal pendiente de refinanciamiento que supera los 7 mil millones de pesos. La inversión extranjera directa en el estado registraba una caída de 87% en el primer semestre de 2025 respecto al año anterior, antes incluso de las acusaciones formales, según datos de la Secretaría de Economía.

El caso llega a menos de 50 días del Mundial 2026, cuando México necesita proyectar estabilidad institucional ante el mundo. Hay una distinción que el debate nacional omite porque incomoda: si el expediente de Nueva York describe con precisión lo que ocurrió, no estamos ante la corrupción de un gobernador sino ante la corrupción como política de gobierno. Un gobernador corrupto traiciona un mandato; un gobierno corrupto selecciona, premia y reproduce a quienes perpetúan el mecanismo.

El primero se resuelve con una renuncia; el segundo no desaparece con una licencia. La legitimidad de una institución se mide por el bienestar real que produce para el mayor número, y hay perjuicios que degradan esa capacidad; la corrupción enquistada en el aparato estatal es uno de los más costosos. Si el gobierno protege al crimen a cambio de financiamiento político, produce un daño multiplicador: destruye la confianza en la ley, encarece el crédito público, expulsa inversión y normaliza la violencia como instrumento de administración.

El costo no lo paga el gobernador, sino la ciudadanía de Sinaloa, que recibe servicios degradados, inseguridad sin respuesta institucional y una deuda que seguirá venciendo cuando el proceso judicial lleve años sin resolución. La inacción también tiene precio: si México no coopera, los mecanismos bajo la designación terrorista del Cártel incluyen bloqueos financieros vía OFAC, restricciones migratorias y presión directa sobre el T-MEC. Eso ocurre en un momento de alta vulnerabilidad arancelaria; la negativa a extraditar distribuye ese costo en el país entero, no solo en Sinaloa.

El principio de soberanía que invoca el gobierno es legítimo: México tiene derecho a exigir evidencia formal y a no aceptar que una corte extranjera sustituya a sus instituciones. Pero la soberanía solo funciona como escudo cuando las instituciones nacionales pueden cumplir la función que lo justifica: investigar, juzgar y sancionar. Si la FGR abre una investigación de trámite, la soberanía deja de ser un principio y se convierte en coartada.

El caso llegó con nombre, expediente y firma de fiscales de Nueva York; llegó con una calificadora que ya movió el semáforo a amarillo y con un embajador que lo anunció seis días antes, parado al lado del acusado. Y llegó en año electoral, cuando 17 gubernaturas se disputan en 2027, entre ellas Sinaloa; esos no son detalles, sino el mapa de lo que viene.

La pregunta no es si Rocha Moya es culpable; eso lo determina un proceso judicial, sino qué tipo de Estado decide ser México cuando el costo de hacer justicia ya está calculado y aun así prefiere administrar el escándalo. Hay daños que no se compensan con ningún beneficio posterior, y la ciudadanía de Sinaloa ya está pagando la factura de una deuda que contrajo alguien más.

FcbK: Nora m. García Rdz