Impulsa Pemex viveros ecológicos en complejos procesadores de gas

Se producen especies endémicas, forestales y frutales para reforestación y contribuyen a la captura de dióxido de carbono

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte de su estrategia de sostenibilidad ambiental y soporte a las actividades industriales, orientada a la reproducción de especies arbóreas y la reforestación en zonas de influencia operativa, Petróleos Mexicanos (Pemex) impulsa viveros ecológicos en complejos procesadores de gas en Tabasco, Veracruz, Chiapas y Tamaulipas.

Estos viveros producen especies endémicas, forestales y frutales para reforestación y contribuyen a la captura de dióxido de carbono. Su operación incorpora uso de agua reciclada y prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, integradas a los sistemas de gestión ambiental.

Entre sus beneficios destacan la restauración de ecosistemas, la aplicación de las 3R (reducir, reciclar y reutilizar) y el fortalecimiento de acciones de responsabilidad social, orden y limpieza en las áreas de influencia.

Su implementación mitiga impactos ambientales y fortalece la responsabilidad social en zonas de influencia, en alineación con la sostenibilidad y la transición energética responsable.

Estas acciones se desarrollan con planeación técnica, eficiencia operativa y apego a la normatividad ambiental, como parte de la política institucional de uso responsable de los recursos y mejora continua.

Pemex refrenda su compromiso con la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad, mediante acciones que generan valor ambiental y social.