Licitación para rehabilitar el Cine Avenida será este mes: Obras Públicas

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

La rehabilitación del emblemático Cine Avenida, ubicado en el 17 Allende de Ciudad Victoria, entrará en su fase de licitación a más tardar a finales de mayo, informó el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya.

El funcionario estatal confirmó que el proyecto ejecutivo ya se encuentra concluido, por lo que en los próximos días se iniciará el proceso formal para asignar la obra.

“Ya tenemos el proyecto ejecutivo y en estos días vamos a estar licitando, y ahora en mayo, finales de mayo a más tardar, la licitación de la rehabilitación del edificio del Cine Avenida”, precisó.

Ubicado sobre el primer cuadro de la ciudad, el Cine Avenida fue durante décadas de la segunda mitad del siglo pasado un referente cultural y social para los victorenses, albergando funciones cinematográficas y eventos que marcaron época.

Sin embargo, con el paso de los años, el inmueble cayó en el abandono, deteriorándose progresivamente hasta quedar fuera de operación y convertido en un espacio en desuso.

Con este proyecto, el Gobierno de Tamaulipas busca rescatar el valor histórico del edificio y devolverle su vocación como punto de encuentro cultural.

La intervención contempla la rehabilitación integral del inmueble, incluyendo trabajos estructurales, renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias, así como la adecuación de sus espacios interiores.

De acuerdo con lo proyectado, el antiguo cine será transformado en un recinto cultural multifuncional, orientado a albergar exposiciones de artes visuales, presentaciones teatrales y actividades comunitarias, con el objetivo de reactivar la vida cultural en el centro de la capital tamaulipeca.

La obra forma parte de un paquete de proyectos estratégicos impulsados por el gobierno estatal en Ciudad Victoria, enfocados en la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de la infraestructura urbana.

Al finalizar, Cepeda Anaya destacó que con esta licitación, el rescate del Cine Avenida perfila dar un paso clave para dejar atrás décadas de abandono y recuperar uno de los inmuebles con más emblema de la ciudad.