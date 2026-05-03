Para esto sirve poner cubos de hielo en el inodoro

Aunque no reemplaza la limpieza profunda ni la desinfección habitual, puede colaborar en el cuidado de la loza

MÉXICO.- Las personas, como modo rutinario de limpieza, recurren a productos químicos para asear el baño, pero existen alternativas caseras que pueden complementar la higiene cotidiana. Una de ellas consiste en tirar cubitos de hielo en el inodoro, un método simple que busca ayudar a remover residuos superficiales y mejorar el enjuague.

La práctica se volvió popular como un recurso rápido para el mantenimiento semanal del sanitario. Aunque no reemplaza la limpieza profunda ni la desinfección habitual, puede colaborar en el cuidado de la loza y en la reducción del uso frecuente de limpiadores agresivos.

Cómo funciona el truco del hielo en el inodoro y para qué sirve

El método aprovecha la fricción de los cubitos sobre la superficie interna del inodoro. Al deslizarse y derretirse, el hielo ayuda a desprender suciedad ligera y residuos adheridos, facilitando que se eliminen al tirar la cadena.