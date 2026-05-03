Para esto sirve poner cubos de hielo en el inodoro

MÉXICO.- Las personas, como modo rutinario de limpieza, recurren a productos químicos para asear el baño, pero existen alternativas caseras que pueden complementar la higiene cotidiana. Una de ellas consiste en tirar cubitos de hielo en el inodoro, un método simple que busca ayudar a remover residuos superficiales y mejorar el enjuague.
La práctica se volvió popular como un recurso rápido para el mantenimiento semanal del sanitario. Aunque no reemplaza la limpieza profunda ni la desinfección habitual, puede colaborar en el cuidado de la loza y en la reducción del uso frecuente de limpiadores agresivos.
Cómo funciona el truco del hielo en el inodoro y para qué sirve
El método aprovecha la fricción de los cubitos sobre la superficie interna del inodoro. Al deslizarse y derretirse, el hielo ayuda a desprender suciedad ligera y residuos adheridos, facilitando que se eliminen al tirar la cadena.
Entre los beneficios que se le atribuyen se encuentran:
- Ayudar a remover suciedad superficial.
- Reducir la formación de sarro leve.
- Mejorar el arrastre del agua durante la descarga.
- Generar una sensación de mayor limpieza en la loza.
Además, el agua fría que se libera al derretirse puede favorecer un desagote más uniforme dentro del artefacto.
Paso a paso: cómo usar hielo, vinagre y bicarbonato para limpiar el inodoro
Para aplicar este truco casero, se recomienda colocar entre una y dos tazas de cubitos de hielo directamente en el inodoro. Luego, dejar actuar durante algunos minutos y accionar la cadena. El procedimiento demanda poco tiempo y puede incorporarse una vez por semana dentro de la rutina habitual de limpieza.
Quienes buscan potenciar el efecto pueden agregar un chorro de vinagre o una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio junto con el hielo. Esta combinación puede ayudar a combatir manchas leves y aportar desodorización natural.
Se recomienda evitar mezclas con otros productos químicos fuertes para prevenir reacciones indeseadas. También es importante tener en cuenta que este recurso tiene límites: no elimina manchas antiguas ni reemplaza productos específicos para sarro acumulado o desinfección profunda.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO