Refuerzan infraestructura sanitaria en Tampico como parte del programa estatal de atención a socavones

Estas acciones contemplan la intervención de aproximadamente 100 metros lineales, con el objetivo de fortalecer la red sanitaria

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte del programa estatal de atención a socavones, se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de una atarjea en Paseo Bellavista, entre las calles Morelos y López, en la colonia Campbell de Tampico.

Estas acciones contemplan la intervención de aproximadamente 100 metros lineales, con el objetivo de fortalecer la red sanitaria, prevenir afectaciones mayores y brindar mayor seguridad a la población.

De manera complementaria, también darán inicio los trabajos de rehabilitación de la red sanitaria en la calle Río Sabinas, en la colonia Sierra Morena, así como en el bordo de protección de la colonia Cascajal.

Las labores se realizan en coordinación con el Ayuntamiento de Tampico, lo que permite optimizar recursos y agilizar la atención de puntos prioritarios en la ciudad.

Con estas acciones, se busca mejorar la infraestructura hidrosanitaria, reducir riesgos asociados a hundimientos y garantizar servicios más eficientes para la ciudadanía.