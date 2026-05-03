Van por multas a quienes desperdicien agua en Tamaulipas

El diputado local Sergio Ojeda Castillo señaló que las medidas ya existen, pero hace falta hacerlas valer

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El Congreso del Estado de Tamaulipas lanzó un exhorto a los ayuntamientos para aplicar sanciones a quienes desperdicien agua, en medio de las altas temperaturas que presionan el abasto en la entidad.

El diputado local Sergio Ojeda Castillo señaló que las medidas ya existen, pero hace falta hacerlas valer: “Sí tenemos, ya falta darle seguimiento y realmente sancionarlos. Sí se está haciendo ya en los municipios… También hemos mandado exhortos a los gobiernos municipales para que sancionen a quien el agua no la cuide… sí hay sanciones económicas… no tengo el dato exacto”

El legislador local explicó que además de las multas, se han promovido acciones para un uso más responsable del recurso, como el reciclaje de agua para riego de jardines y actividades no esenciales, con el objetivo de reducir el consumo en momentos críticos.

Ojeda Castillo recordó que en Tamaulipas se han puesto en marcha diversos programas de concientización sobre el cuidado del agua; sin embargo, advirtió que no basta con campañas si no hay consecuencias para quienes incumplen.

“Sí tenemos, ya falta darle seguimiento y realmente sancionarlos”

Consideró que el desafío actual es pasar del discurso a la aplicación efectiva de las medidas para evitar el desperdicio del vital líquido.