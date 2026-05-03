Ven condiciones para reconversión turística del puerto de Tampico

Este proyecto, largamente esperado, ya dio sus primeros pasos con la restauración de la Ex Aduana Marítima de Tampico, obra que marca el inicio de una transformación integral en la zona

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El presidente del Consejo Empresarial de Ciudad Madero, Felipe Olvera Ramírez, consideró que existen condiciones y voluntad tanto del sector público como privado para concretar la reconversión del puerto de Tampico de uso comercial a turístico.

El empresario recordó que este proyecto, largamente esperado, ya dio sus primeros pasos con la restauración de la Ex Aduana Marítima de Tampico, obra que marca el inicio de una transformación integral en la zona.

«Son proyectos que sabemos desde hace mucho han estado detenidos: voluntades, condiciones propicias. Recuerda que nosotros en cuestión empresarial tenemos esta frase: cuando el gobierno y la autoridad hacen lo que les toca, la iniciativa privada hace lo que le corresponde. Detrás de la inversión pública viene la inversión privada… seguramente habrá empresarios tampiqueños, maderenses de la zona sur que se van a interesar. Dependerá de los recursos que se necesiten»

Olvera Ramírez expresó que el interés no se limita a una inversión económica, sino también al rescate del patrimonio histórico de la ciudad.

«Es importante, creo muchos de los empresarios de aquí van a estar interesados independientemente del negocio… el amor por la ciudad y el amor por el rescate al patrimonio edificado es importante»

Añadió que será clave mantener una planeación constante para dar continuidad al proyecto, en el que, además de espacios comerciales, la Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico contempla la instalación de un museo como parte de la oferta turística.