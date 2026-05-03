VIDEO: «Le voy a llamar al ICE», mujer latina lanza amenaza tras choque automovilístico

La grabación fue compartida por Oty Gómez, quien destacó que la agresora la insultó e hizo amenazas relacionadas con su situación migratoria

ESTADOS UNIDOS.- Un video difundido en redes sociales generó controversia entre usuarios luego de mostrar un altercado derivado de un accidente automovilístico ocurrido el sábado entre dos mujeres latinas en Estados Unidos.

La grabación fue compartida por Oty Gómez, quien explicó que el incidente ocurrió después de impactar por alcance el vehículo de otra conductora, identificada en redes sociales como “la señora de rojo”.

De acuerdo con el testimonio publicado por Oty Gómez, el choque ocurrió luego de que el automóvil de enfrente frenara repentinamente. En el video, que comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales, se observa una discusión entre ambas mujeres.

Dame tu aseguranza», decía la mujer que portaba un vestido rojo, acompañando sus palabras con insultos.

Según la versión de la afectada, durante el intercambio la otra conductora, identificada con un vestido rojo, realizó insultos y amenazas relacionadas con su situación migratoria, incluyendo advertencias de llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Con insultos, la mujer esperaba resolver el problema que se registró. Foto: Facebook

Tras la difusión del material, Oty Gómez publicó un segundo mensaje en video en el que reconoció haber provocado el choque, aunque aseguró que decidió esperar la llegada de las autoridades para realizar el procedimiento correspondiente.

“Mi carro tiene aseguranza”, expresó Gómez en su declaración difundida en redes sociales. También señaló que no se negó a presentar la documentación, sino que prefirió hacerlo ante la policía debido al trato recibido durante la discusión.

En su relato, indicó que durante el altercado viajaba acompañada de sus hijos y afirmó que fue insultada frente a ellos. Asimismo, sostuvo que no respondió a las agresiones verbales y que optó por esperar a los oficiales para resolver la situación.

“Cuando llegó la policía, sí, la policía me pidió todos los documentos y yo se los di”, señaló en el video.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO