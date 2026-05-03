VIDEO: Perrito ayuda a su dueño a recolectar cajas de cartón y se vuelve viral

De acuerdo con diversos internautas, su compañero humano se llama Pablo y es un hombre que quiere y cuida mucho a los animales

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Un tierno video ha comenzado hacerse viral en redes sociales, ya que el protagonista es un adorable perrito que ayuda a su dueño a recolectar cajas de cartón que encuentra tiradas en las calles de Bogotá, Colombia. Su habilidad para ubicarlas y llevarlas hasta donde se encuentra su compañero humano, ha sorprendido a más de uno en plataformas como TikTok.

El video compartido hace un día en la cuenta de Tiktok dehermelindamenchac5 ya cuenta actualmente con más de 39 mil me gusta y más de mil comentarios, entre los que destacan:

«hay que lindo yo lo adoptaría me hizo llorar quien lo esta viendo un sábado 2 de Mayo por la tarde?».

«xq creen q yo lloro x los animalitos….xq ellos son leales .. y fieles jamás nos abandonan .. en las buenas y en las malas están con nosotros».

«Los perros son los seres mas maravilloso indefensos y fieles que existen..Amén. ayuden y respeten sus vidas..Amo».

«Dios protegelo y que alguna fundación los ayude con una casita y ayuda económica comidita ropita zapatitos y un negocio amén».

En el video de tan sólo 20 segundos, se puede observar al can mestizo y de tamaño grande ir hasta un bote de basura, en donde se encontraba una caja de cartón en el piso, la toma con su hocico y la lleva feliz hasta donde se encuentra su dueño, mientras algunos motociclistas son testigos de la tierna escena.

Perrito es popular en redes sociales

Tras una búsqueda en redes sociales, se encontró que este tierno y colaborador perrito ya ha sido noticia en otros momentos, por ejemplo en 2024, el usuario @rogeryesidrojas también compartió otro video de este lomito, que se ha robado los corazones de muchos internautas, ya que también captó como llevaba a su amigo humano varias cajas de cartón.

Así que el firulais reciclador cuenta ya con gran fama tanto en redes como en las calles de Bogotá, pues en los diversos clips que se han difundido de él, se evidencia su gran compañerismo y lealtad.

«Espero y traten con mucho a amor y respeto a ese bello peludito».

«Don Pablo u sus perritos son adorables, porfavor cuando los vean bríndeles un almuercito ??????? son maravilllos tuve el Justo de conocerlos. Los amo».

«Este hombre es un amante de los animales, una vez me pidió ayuda para salvar a una palomita que estaba entregada y no podía volar».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO