Asaltan “La Sultana” del 17 Hidalgo y Morelos

Reportan asalto en los Helados ubicados en el 17 Hidalgo y Morelos. Hasta el momento se desconoce si los delincuentes lograron consumar el atraco; sin embargo, la empleada sufrió una fuerte crisis nerviosa

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

Ciudad Victoria.- Una paletería ubicada frente a la Presidencia Municipal de Victoria fue asaltada este lunes por dos delincuentes armados, quienes amagaron a la empleada del negocio.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía en el establecimiento “La Sultana”, situado en la calle 17, entre Hidalgo y Morelos.

Una llamada de auxilio al 911 movilizó a elementos motorizados de la Guardia Estatal, que se trasladaron de inmediato al lugar.

Al investigar, los oficiales confirmaron que se trataba de dos individuos.

El primero, de complexión delgada, llevaba una gorra y el rostro cubierto; medía aproximadamente 1.70 metros, vestía pantalón de mezclilla deslavado y era quien portaba el arma de fuego.

El segundo, de cerca de 1.65 metros, actuó como observador para alertar en caso de ver gente o policías.

Hasta el momento se desconoce si los delincuentes lograron consumar el atraco; sin embargo, la empleada sufrió una fuerte crisis nerviosa.

Tras el operativo de búsqueda, las autoridades no han informado si hay personas detenidas.