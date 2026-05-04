Choque por omisión de semáforo deja una mujer lesionada en Victoria

Una conductora que se dirigía al hospital omitió la luz roja y fue impactada por una camioneta con preferencia de paso; tres personas resultaron afectadas.

Fotos: Héctor Perales

Por: Alejandro Dávila

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una mujer que se dirigía al hospital para llevar a una amiga, a quien presuntamente habían golpeado, provocó un aparatoso choque al omitir la luz roja de un semáforo, siendo impactada por una camioneta que circulaba con preferencia de paso.

Los hechos se registraron alrededor de la 1:00 de la madrugada en el cruce de los bulevares Tamaulipas y Adolfo López Mateos.

Cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a un total de tres personas; de ellas, solo una mujer requirió traslado a un hospital.

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, la unidad presuntamente responsable es un vehículo Ford Fiesta en el que viajaban dos mujeres. La conductora explicó a los paramédicos que se dirigía al Hospital General, ya que su acompañante había sido golpeada, sin ofrecer más detalles.

Circulaban de poniente a oriente sobre el bulevar Adolfo López Mateos y, al llegar al cruce con el bulevar Tamaulipas (calle 8), no respetaron la luz roja del semáforo, por lo que fueron impactadas en el costado derecho por otra unidad.

La segunda unidad involucrada es una camioneta Ford Escape, conducida de sur a norte por un hombre, quien aseguró que no pudo hacer nada para evitar el fuerte impacto.

Automovilistas que transitaban por la zona se percataron del accidente y lo reportaron a las autoridades mediante una llamada al número de emergencias 911.