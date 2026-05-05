Altamira reporta 25 casos sospechosos de dengue al año

Están intensificando las acciones en lo referente a la abatización, la eliminación de criaderos a través de la descharrización y la fumigación de los espacios públicos

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- En lo que va del año, se han detectado 25 casos sospechosos de dengue en el municipio de Altamira.

Todos se registraron en la zona sur de la urbe industrial, manifestó Carlos Juárez del Ángel, director del distrito de salud para el bienestar número 12.

De esos casos, solo uno se confirmó como dengue no grave o clásico como anteriormente se le denominaba.

«Tenemos 25 casos sospechosos, los 25 se han estudiado y de esos 25 solo uno se ha confirmado, están distribuidos en las seis zonas que estamos trabajando, la zona sur que es zona de Miramar, zona de Tampico-Altamira y zona de Monte Alto que es donde estamos trabajando», refirió.

El caso confirmado en la colonia Tampico-Altamira significa que ya hay presencia del virus en la zona.

Ante ello, están intensificando las acciones en lo referente a la abatización, la eliminación de criaderos a través de la descharrización y la fumigación de los espacios públicos.

«La fumigación se realiza con máquinas pesadas y termonebulizadoras y con moto mochilas también, estamos trabajando de la mano con el municipio que tiene dos camionetas que aporta así como camiones de volteo que eliminan constantemente criaderos», mencionó.