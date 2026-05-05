Cazzu revela los rituales, sueños y experiencias paranormales que ha vivido, uno junto a su hija Inti

Cazzu ha demostrado ser una mujer centrada, racional, psicológica y filosófica, tiene una parte espiritual que pocas veces ha dejado ver frente a sus seguidores

Hablar de Cazzu es simplemente sinónimo de resiliencia y éxito, esta querida artista de origen argentino ha logrado conectar con millones de personas a lo largo y ancho de diversos países tanto de latinoamérica como de Norteamérica, para muestra la gran aceptación que ha tenido en sus conciertos en la Unión Americana, pues ha logrado en la mayoría de sus fechas un sold out.

Aunque, Cazzu ha demostrado ser una mujer centrada, racional, psicológica y filosófica, tiene una parte espiritual que pocas veces ha dejado ver frente a sus seguidores, pero que en una reciente entrevista reveló si es que ella le gusta hacer rituales, momentos paranormales y sueños que le han hecho explotar la cabeza.

Los rituales de Cazzu

En entrevista para el podcast de MTV “Lado B”, Cazzu habló de los rituales que hace para que su vida vaya mucho mejor, sin embargo, la cantante de origen argentina dejó claro que ella no hace ninguna de esta prácticas pues se considera una persona muy racional.

Pese a lo anterior, Cazzu revela que alrededor de ella, en su círculo cercano, hay muchas personas que hacen cualquier tipo de rituales, pero hay una en especial a quien la considera su “tía del corazón”, quien siempre la protege con sahumerios.

“Tengo una persona muy cercana, es como una tía del corazón que ella sí, ve, huele, siente, y escucha, ve todo, y siempre està tirando las protecciones y yo dije: ‘ a mi ni me cuenten, a mi no me digan nada, no me vengan con que encontraron, no me importa..’, pero a veces pasea por la casa con el sahumerio”, explicó Cazzu.

Sin embargo, si de rituales habla, la intérprete de “Mucha Data”, aclaró que como tal no tiene un ritual, sin embargo, tiene una práctica con flores que su gente querida le regala.

“Tengo una canasta de pétalos de flores que me regaló gente que me quiere mucho… Entonces yo, cuando se están cayendo, las empiezo a poner en una canasta y se secan. Y a veces, cerca de los sahumerios, las prendo…me veo más espiritual de lo que soy, por que soy una chica de la mente y del pensar y hablar con propiedad”, contó Cazzu en entrevista.

El miedo de Cazzu a abrir la puerta a la espiritualidad

En otra parte de la entrevista, Cazzu menciona que las pesadillas y sueños largos siempre la han acompañado, por lo que teme abrir la puerta de la espiritualidad.

“Soy una persona muy racional, me agarro mucho de la racionalidad, porque desde muy chica tengo sueños muy extraños, entonces, siento mucho miedo desde muy chiquita, muchas pesadillas, sueños muy largos que los recuerdo un montón y desde muy chica los escribo, yo creo que esa práctica me hace también recordarlos, entonces entrar y abrirle la puerta al mundo de lo espiritual me da un poco de miedo…a mi alrededor casualmente estoy rodeada de gente que quiere que te protejas, aconseja…”

Respecto al tema de los sueños, Cazzu recuerda mucho uno en el que la sal era uno de los elementos más importantes, pues ella llegaba a su casa con una bolsa de sal, la cual debía poner en la puerta y en ese mismo sueño, contactaba a un amigo al que iba a ir a visitar pero él debía poner un camino de sal para cuando ella llegaba.

El fenómeno paranormal que vivió con su hija Inti

Ya más entrados en la entrevista, Cazzu recordó algunas leyendas de su natal Jujuy, y relató la ocasión en la que una maestra de matemáticas le aseguró que ella no podía dormir por que un duende la estaba tratando de contactar, ante esto, la entrevistadora cuestionó a la cantante si es que en alguna ocasión ha pedido a “los duendes” que le regresen sus cosas.

Ante esto, Cazzu aseguró que jamás le pide nada a nadie que no ve, esto llevó a que recordara el fenómeno paranormal que vivió hace unas semanas con su hija Inti quien habría visto a un señor en su recámara y pidió ayuda a su mamá (Cazzu) para hacerlo salir de la habitación.

Ante esto, Cazzu trata de encontrar el lado racional de este momento, pues desea creer que los niños a la edad de su pequeña Inti tienen mucha imaginación pero también está consciente de que los niños no mienten sobre ese tipo de situaciones.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO