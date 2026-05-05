Congreso “Cuidando tus emociones 2026” reúne a 8 mil estudiantes en Tampico

El evento fue inaugurado por la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, quien llamó a las y los jóvenes a reflexionar sobre la importancia de sus emociones en la construcción de su futuro

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con la participación de 8 mil estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad del sur de Tamaulipas, este martes 5 y miércoles 6 de mayo se lleva a cabo en Tampico el Congreso “Cuidando tus emociones 2026”, enfocado en la salud emocional de la juventud.

La iniciativa surgió a partir de una experiencia personal de una ciudadana, luego de conocer el caso de un joven que intentó privarse de la vida, lo que detonó la organización de este encuentro con acceso gratuito para las y los asistentes.

El evento fue inaugurado por la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, quien llamó a las y los jóvenes a reflexionar sobre la importancia de sus emociones en la construcción de su futuro.

«Hacer un viaje interior en donde puedan reconocer qué emociones los pueden fortalecer. La gran decisión de tomar en cuenta sus emociones les va a abonar a tener un presente sólido y un futuro prometedor»

La alcaldesa manifestó la relevancia de aprender a conocerse para poder comprender a los demás, fomentar relaciones sanas y disminuir la violencia familiar.

«Hoy tenemos la oportunidad de tomar la decisión de ver, sentir las emociones… recuerden que lo más importante es estar bien con nosotros mismos y después aprender a relacionarnos con los demás y desde la compasión entender las historias de vida de otros»

En entrevista, la primera autoridad refirió.

«Son estudiantes de secundaria a universitarios… 4 mil hoy, 4 mil mañana… 8 mil en total»

El congreso reúne a diversos ponentes que comparten experiencias de superación personal, entre ellas la científica María Dolores Montalvo Parra; el payaso “Guasín” de la Patrulla de la Risa; Hanns Myhulots, quien perdió ambas piernas a causa de las drogas; y Leslie Marlene Cruz, estudiante de la UAT y miembro de Nueva Alianza.

Además, se imparte el taller de risoterapia “El poder de tu descendencia”, como parte de las actividades diseñadas para fortalecer el bienestar emocional de las y los jóvenes.