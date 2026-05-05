Familia de José Ascención vs IETAM

GRANO DE ARENA/ JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

Por. Juan Carlos López Aceves

Abogado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y con una especialidad en justicia electoral cursada en el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, JOSÉ ASCENCIÓN AGUILAR HERNÁNDEZ fue un servidor público dedicado y apreciado en los centros de trabajo en donde despachó.

Fue Juez Instructor del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas, presidido por JOSEFINA HERNÁNEZ AYALA, en las elecciones de 1995 y 1998, para luego transitar al Instituto Estatal Electoral, en donde desempeño diversos cargos, desde la presidencia de ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO.

Previamente, fue coordinador de Jueces Calificadores durante la presidencia municipal de ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO (1999-2000).

JOSÉ ASCENSIÓN, hijo de MARCIANO AGUILAR, líder de la Confederación Nacional Campesina del PRI en Tamaulipas, es nombrado por el Consejo Electoral, presidido por ETIENNE PÉREZ DEL RÍO, titular de la Vocalía de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Un cargo que desempeñó hasta el 15 de agosto de 2016, es decir, durante las presidencias de MIGUEL GRACIAS RIESTRA y JORGE LUIS NAVARRO CANTÚ, transitando a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas.

Con el nacimiento del Sistema Nacional Electoral, AGUILAR HERNÁNDEZ fue Asesor adscrito a la Secretaría Ejecutiva del IETAM y enseguida asesor del presidente JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE.

En este puesto lo sorprendió el contagio del COVID y el horario exigente del recién llegado Consejero Presidente, falleciendo en agosto de 2020.

Desde hace tiempo su esposa, MARGARITA CARREÓN LERMA, ha litigado en los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, por el reconocimiento de los derechos laborales que generó su esposo, como servidor público del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Recientemente, el 26 de marzo pasado, se emitió una resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo, del Decimonoveno Circuito, suscrita por la magistrada MARIELA ZURITA LUGO y sus colegas MIGUEL ANGEL VILLASEÑOR REYES y JAVIER VALDEZ PERALES.

La sentencia ordenó al Tribunal Electoral de Tamaulipas, que preside ÉDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL, resolver la demanda suscrita por CARREÓN LERMA, contra el Gobierno del Estado de Tamaulipas, Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas y el IETAM.

Turnado a la ponencia del presidente del TRIELTAM, el JCL-09/2026 exige el reconocimiento de los derechos laborales de AGUILAR HERNÁNDEZ, que son litigados desde octubre de 2020 por su esposa, teniendo como testigas a JUANA MARÍA ACEVES HUERTA y NORMA ANGÉLICA SALDAÑA.

Ya veremos que propone EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL al Pleno del TRIELTAM, sobre hacerle justicia a la familia de quien fue un destacado y querido servidor público del IETAM, como quedó constancia en la esquela del OPLE presidido por JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE.