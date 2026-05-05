5 mayo, 2026

5 mayo, 2026

WhatsApp

Notable avance en los trabajos de rehabilitación de la red sanitaria en la colonia Guadalupe Victoria

Con estas acciones, se avanza en la modernización de la red, elevando la calidad de vida de la población y reduciendo riesgos asociados a problemas sanitarios
Facebook
X
WhatsApp

POR MARIO PRIETO
EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO, TAM.- La rehabilitación de la red sanitaria ubicada en la calle Aguascalientes, en la colonia Guadalupe Victoria, registra un avance del 50%, como parte de los trabajos que se desarrollan para mejorar la infraestructura hidráulica en el municipio.

La obra contempla la intervención de aproximadamente 150 metros lineales y forma parte de un paquete impulsado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en coordinación con COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Tampico, con el objetivo de fortalecer el sistema de drenaje sanitario y garantizar su adecuado funcionamiento.

Entre los principales beneficios destacan la mejora en las condiciones de salubridad para las familias del sector, al prevenir fugas y escurrimientos de aguas residuales, así como el reforzamiento de la infraestructura existente, lo que contribuye a una mayor eficiencia en la conducción y disposición de las aguas sanitarias.

Con estas acciones, se avanza en la modernización de la red, elevando la calidad de vida de la población y reduciendo riesgos asociados a problemas sanitarios.

DESTACADAS