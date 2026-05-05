Notable avance en los trabajos de rehabilitación de la red sanitaria en la colonia Guadalupe Victoria

POR MARIO PRIETO
EXPRESO-LA RAZÓN
TAMPICO, TAM.- La rehabilitación de la red sanitaria ubicada en la calle Aguascalientes, en la colonia Guadalupe Victoria, registra un avance del 50%, como parte de los trabajos que se desarrollan para mejorar la infraestructura hidráulica en el municipio.
La obra contempla la intervención de aproximadamente 150 metros lineales y forma parte de un paquete impulsado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en coordinación con COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Tampico, con el objetivo de fortalecer el sistema de drenaje sanitario y garantizar su adecuado funcionamiento.
Entre los principales beneficios destacan la mejora en las condiciones de salubridad para las familias del sector, al prevenir fugas y escurrimientos de aguas residuales, así como el reforzamiento de la infraestructura existente, lo que contribuye a una mayor eficiencia en la conducción y disposición de las aguas sanitarias.
Con estas acciones, se avanza en la modernización de la red, elevando la calidad de vida de la población y reduciendo riesgos asociados a problemas sanitarios.