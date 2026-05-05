¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia? Ya se confirmaron tres muertes por esta enfermedad en un crucero

Tras la muerte de 3 personas que se encontraban a bordo de un crucero que zarpó de Argentina, la OMS indicó que prevén emitir un Aviso de Brote de Enfermedad conforme a la Normativa Sanitaria Internacional

ARGENTINA.- Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) indique que no hay necesidad de entrar en pánico y que hay bajo riesgo de un brote por hantavirus tras la muerte de tres personas que se encontraban a bordo de un crucero que zarpó de Argentina rumbo a Canarias, indicó que es necesario que la población se encuentre informada sobre esta enfermedad potencialmente mortal.

La OMS prevé emitir un Aviso de Brote de Enfermedad conforme a la Normativa Sanitaria Internacional tras el fallecimiento de estas tres personas e indicó estar «al tanto» y «dar apoyo tras un incidente de salud pública en un buque de crucero en el océano Atlántico. Hasta la fecha se confirmó en laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay cinco casos sospechosos más».

¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia?

El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores — especialmente los ratones ciervo— contagian a los humanos. Este tipo de ratones son portadores del hantavirus y está presente en la orina y en los excrementos de los ratones. Los seres humanos resultan infectados cuando se exponen al polvo contaminado al limpiar sus domicilios, barracas y otros recintos cerrados que han estado desocupados durante un largo tiempo.

Refiere la OMS que el hantavirus no parece propagarse de humano a humano.

Crédito: Especial

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los síntomas iniciales del hantavirus son similares a los de la gripe:

Escalofríos

Fiebre

Dolores musculares

Las personas con hantavirus pueden comenzar a sentirse mejor durante un periodo de tiempo muy corto, pero al cabo de 1 o 2 días, pueden tener dificultades para respirar, pues la enfermedad empeora de manera veloz. Los síntomas incluyen:

Tos seca

Sensación de indisposición por malestar general

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Dificultad respiratoria

¿Cuáles son las posibles complicaciones al contagiarse de hantavirus?

Debes contactar a tu médico al presentar síntomas seudogripales después de haber estado expuesto a la orina o a los excrementos de ratones, al igual que al polvo que pueda haber sido contaminado con estas substancias. Para prevenir el hantavirus, es necesario evitar exposición a la orina y excrementos de roedores, al igual que al polvo que pueda haber sido contaminado con estas substancias.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO