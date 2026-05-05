¿Qué pena podría enfrentar Roxana “N” por la muerte de su hijo de 3 años olvidado en una camioneta?

El niño habría perdido la vida a causa de un golpe de calor tras haber permanecido durante más de 12 horas en el vehículo

El pasado sábado 2 de mayo el pequeño Vicente de tan solo 3 años de edad fue encontrado sin vida al interior de la camioneta de su madre en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali, Baja California, luego de que esta lo dejará olvidado durante más de 12 horas en su silla de seguridad.

De acuerdo con la necropsia el niño habría perdido la vida a causa de un golpe de calor, pues aquel día la temperatura interior del vehículo habría alcanzado hasta 45 grados centígrados, lo que incluso le habría provocado quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos según lo informado por el director del Servicio Médico Forense (Semefo) de Mexicali, César Raúl González.

Tras los hechos la madre identificada como Roxana “N” fue detenida por autoridades locales bajo el delito de omisión de cuidados, luego de que según algunas versiones declarará haber llegado a su casa en estado de ebriedad durante la noche en la que olvido a su hijo en el vehículo.

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¿Cuántos años de cárcel le podrían dar a Roxana “N” por la muerte de su hijo?

Tras los hechos la investigación por la muerte de Vicente quedó en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), misma que determinará su situación durante las últimas horas, sin embargo, debido a la forma en la que se produjo el descenso del menor, su madre Roxana “N” podría enfrentar una pena de hasta 6 años de prisión dependiendo del veredicto de las autoridades.

En el Código Penal del Estado de Baja California, la sanción por el delito de omisión de cuidados o abandono de personas incapaces de valerse por sí mismas (como un menor de 3 años) varía según el alcance de los hechos:

Omisión de auxilio o cuidados básicos: Se castiga con 6 meses a 2 años de prisión y hasta 100 días de multa, además de la posible pérdida de la patria potestad o tutela.

Agravantes por exposición a peligro: En situaciones donde el menor es expuesto a condiciones extremas (como estar dentro de un vehículo cerrado a altas temperaturas), las penas pueden ser más severas, oscilando entre 1 y 5 años de prisión, según las reformas aplicables y el criterio del juez.

En caso de fallecimiento: Si la negligencia deriva en la muerte del menor (como en el caso de Vicente), la Fiscalía reclasifica el delito a homicidio culposo, cuyas penas van de 2 a 6 años de prisión, con la posibilidad de extenderse dependiendo de las agravantes que determine el juez.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO