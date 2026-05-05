Si tiene pruebas que denuncie, responde Secretario a Mario López

El Secretario General de Gobierno se refirió a las acusaciones del diputado federal contra políticos de Morena

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El secretario General de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, llamó a que cualquier acusación relacionada con delitos se presente ante las instancias legales correspondientes y no a través de declaraciones públicas.

Lo anterior, luego de que el diputado federal Mario López Hernández realizara señalamientos en medios nacionales, en los que habría vinculado a actores políticos del estado con presuntas redes de huachicol fiscal.

Villegas González dejó en claro que el Gobierno de Tamaulipas no se distraerá con este tipo de acusaciones, al asegurar que la administración estatal mantiene su enfoque en el cumplimiento de sus responsabilidades, bajo principios de transparencia y legalidad.

El funcionario estatal subrayó que toda denuncia debe seguir los cauces institucionales y estar debidamente sustentada, ya que los señalamientos mediáticos, sin respaldo formal ante las autoridades competentes, carecen de validez.

Asimismo, reconoció que, si bien existe libertad de expresión, esta no debe utilizarse para emitir acusaciones sin pruebas ni para desviar la atención del trabajo gubernamental.

Destacó que la administración estatal continúa alineada a la estrategia del gobernador, priorizando resultados en materia de gobernabilidad y seguridad, los cuales —afirmó— ya se reflejan en los indicadores actuales.

Finalmente, consideró que este tipo de declaraciones surgen en un contexto nacional complejo, y podrían obedecer más a intereses políticos que a un interés real por esclarecer posibles irregularidades.