Tejón provocó corte que causó fuga en Chemours

El animal se encontraba arriba de un transformador, causando un cortocircuito que hizo que el suministro eléctrico quedara suspendido en ese lugar

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Un coatí o tejón provocó el corte de energía eléctrica, que ocasionó la fuga de tetracloruro de titanio en la planta Chemours.

El animal se encontraba arriba de un transformador, causando un cortocircuito que hizo que el suministro eléctrico quedara suspendido en ese lugar.

Romel Martínez Flores, director de Protección Civil municipal, dijo que representantes de la empresa dieron a conocer lo anterior luego de ocurrida la emergencia en la colonia Miramar.

«Nos comentaron que un animalito anduvo arriba de un transformador, es una zona donde hay mucha maleza, mucha hierba, mucho árbol, esto generó un cortocircuito que provocó el corte y paro de energía eléctrica, esto provocó que hubiera una pequeña emanación», indicó.

Comentó que no hubo una afectación severa hacia la ciudadanía pero sí hubo personas con crisis nerviosas debido a las alarmas.

«Las personas fueron atendidas, 8, 10 personas fueron atendidas dentro de las diferentes áreas donde ellos nos proporcionaron, al parecer se trasladaron al Hospital Ángeles, todos regresaron a sus hogares, a las 10 de la noche volvió a sonar la alarma para comunicarle a la ciudadanía que todo estaba en orden», explicó.

Dijo que de parte de Protección Civil municipal no se tiene contemplada alguna sanción contra la empresa ya que se realizaron los protocolos correspondientes.

Sin embargo, ese asunto queda en manos de Protección Civil Tamaulipas ya que la industria es del ámbito estatal o en su caso podría tener competencia en el mismo la PROFEPA.