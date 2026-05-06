Cabildo de Tampico blinda activos digitales; prohíbe eliminarlos y los declara patrimonio informativo municipal

Durante la sesión ordinaria número 59, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya señaló que estos espacios deberán mantenerse como activos institucionales

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

El Cabildo de Tampico aprobó por unanimidad prohibir la eliminación de activos digitales del gobierno municipal, como páginas web y cuentas oficiales en redes sociales, con el objetivo de garantizar continuidad administrativa, transparencia y acceso a la información pública.

Durante la sesión ordinaria número 59, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya señaló que estos espacios deberán mantenerse como activos institucionales.

“Para establecer que páginas, portales, cuentas de redes sociales oficiales de las secretarías y direcciones del municipio de Tampico constituyan activos digitales institucionales de las dependencias públicas, sujetos a control, resguardo y continuidad administrativa”

El secretario del Ayuntamiento, Carlos Alberto García Porres, explicó que estos medios serán considerados parte del patrimonio informativo del municipio y no podrán eliminarse con el cambio de administración.

“Que las páginas oficiales del municipio… no deben ser herramientas personales de una administración en turno, sino canales de comunicación pública, de transparencia y rendición de cuentas… no deberán ser eliminadas, borradas ni deshabilitadas”

El acuerdo establece que deberán actualizarse conforme a la normatividad vigente, garantizando la conservación de la información pública.

Aunque el punto ya había sido aprobado, el regidor Juan Pizaña Martínez ingresó posteriormente a la sesión y presentó una propuesta en el mismo sentido.

“Presento una iniciativa para que los activos digitales sean patrimonio inalienable de Tampico. Basta de caprichos y empezar de cero cada tres años”

La regidora Carmen Díaz Barrios cuestionó su intervención por llegar avanzada la sesión.

“No estoy de acuerdo que alguien que llega pasada más de la mitad de la sesión… no debe dársele el uso de la voz”

Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento aclaró que, conforme al Código Municipal, no se puede limitar la participación de los integrantes del Cabildo.

En la misma sesión, se aprobaron descuentos por el Día de las Madres: 30 por ciento en mantenimiento anual 2026 de cementerios municipales y 50 por ciento en adeudos anteriores, vigentes hasta el 31 de mayo.