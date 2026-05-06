Funcionarios de Washington coordinan en El Paso acciones contra cárteles

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió que su gobierno utilizará todas las herramientas disponibles para desarticular organizaciones terroristas

Staff

Monica Jacobsen, alta funcionaria del Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos, y Chris Landberg, alto funcionario del Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), viajaron esta semana a El Paso, Texas, para coordinar con socios interinstitucionales la implementación de las prioridades del presidente Donald Trump contra los cárteles, según informó la Embajada de Estados Unidos en México a través de su cuenta oficial en X.

En el mismo mensaje, la representación diplomática señaló que el gobierno estadounidense mantiene su compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles para desarticular organizaciones criminales y terroristas transnacionales, incluidas las designaciones de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

El marco jurídico vigente

El 20 de enero de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, que instruyó al Departamento de Estado a evaluar la designación de cárteles y otras organizaciones como FTO y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

El 20 de febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio formalizó la designación de ocho organizaciones bajo ambas categorías: Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (CDN, antes Los Zetas), Cártel del Golfo (CDG), La Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, Mara Salvatrucha (MS-13) y Tren de Aragua.

De esos ocho grupos, dos —el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste— operan principalmente en Tamaulipas, con presencia documentada en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y la zona conurbada del sur del estado.

Las designaciones activan tres tipos de consecuencias legales en territorio estadounidense: responsabilidad penal por “material support” bajo 18 U.S.C. §2339B, con penas que pueden llegar a cadena perpetua; sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones con las organizaciones designadas; y demandas civiles privadas bajo la Anti-Terrorism Act, que contemplan daños triplicados.

Perfiles de los funcionarios

Monica Jacobsen es Senior Bureau Official del Buró de Contraterrorismo y funge como encargada del despacho de la Enviada Especial de Estados Unidos para la Coalición Global contra ISIS. Es egresada de Columbia University y de la Facultad de Derecho de Berkeley. Antes de su cargo actual sirvió en la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado, donde participó en designaciones de organizaciones terroristas y en sanciones bajo la Ley Magnitsky Global.

Chris Landberg es Senior Bureau Official del Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL). En febrero pasado fue la voz oficial del anuncio de recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de René y Alfonso Arzate-García, presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana. En diciembre de 2025 compareció ante el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para explicar la respuesta del gobierno mexicano frente a las designaciones FTO.