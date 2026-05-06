La OMS busca a los pasajeros de un vuelo en el que viajó una de las fallecidas por brote de hantavirus

El personal médico de la OMS cree que el virus podría haberse propagado entre humanos y ha iniciado el rastreo de posibles contactos de las personas que fallecieron

SUDÁFRICA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) está intentando localizar a los pasajeros de un vuelo a Johannesburgo en el que viajó una de las fallecidas por el brote de hantavirus declarado en el crucero MV Hondius, que se encuentra frente a las costas de Cabo Verde.

El personal médico de la OMS cree que el virus podría haberse propagado entre humanos y ha iniciado el rastreo de posibles contactos de las personas que fallecieron o son sospechosas de haber contraído el hantavirus de acuerdo a los síntomas que presentan.

Esa trazabilidad del virus incluye a los pasajeros de un vuelo entre la isla de Santa Elena y Johannesburgo en el que voló una de las tres víctimas mortales registradas hasta la fecha, una mujer holandesa cuyo marido también ha fallecido.

Esta mujer desembarcó en Santa Elena el 24 de abril con problemas gastrointestinales y su estado «empeoró durante un vuelo a Johannesburgo, antes de fallecer el pasado 26 de abril, según la organización médica.

Debe existir gran cercanía física para el contagio

No obstante, la OMS ha insistido en que un contagio entre humanos solo puede darse en casos en los que ha habido una gran cercanía física. En ese sentido, dijo este martes que la hipótesis más plausible es que la infección de hantavirus se produjo fuera del crucero en el que se declaró el brote infeccioso.

«Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco», dijo la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

«Así que nuestra hipótesis de trabajo, teniendo en cuenta la cronología de los casos —los casos sospechosos que conocemos, esos seis o siete, si contamos al que se encuentra bien, a los pacientes iniciales, al primer caso y a su esposa— es que ellos se embarcaron en Argentina» y que estos se infectaron mientras realizaban alguna actividad allí», señaló.

El crucero donde ha ocurrido el brote ofrecía un viaje de expedición y varios de los participantes se dedicaban a la observación de aves y otras actividades relacionadas con la fauna silvestre. Por tanto, la hipótesis que privilegia la OMS es que la infección se produjo en tierra y que los infectados se unieron luego al resto de pasajeros.

Van Kerkhove también recordó que la tripulación hizo escala en diferentes islas a lo largo de la costa de África, en algunas de las cuales hay muchos roedores. Por ello, comentó que «también podría haber alguna fuente de infección en las islas para algunos de los otros casos sospechosos».

CON INFORMACIÓN DE 20 MINUTOS